Palermo, che regalo! È festa del gol per i 125 anni: 5-0 al Pescara, riprende la corsa di Inzaghi | CLASSIFICA

Una vittoria scaccia crisi. Il Palermo si fa un regalo di compleanno bellissimo per i suoi 125 anni e lo fa davanti agli oltre 27.000 che hanno affollato il “Renzo Barbera” nella notte rosanero. Una serata emozionante quella vissuta allo stadio per quella che è stata una vera e propria festa con tanto di dj set, spettacolo e la sfilata delle leggende rosanero del passato (VIDEO). Un antipasto tra modernità e amarcord che ha emozionato i tifosi rosanero e ha fatto da apripista a una partita importante.
Negli ultimi tempi, infatti, in casa Palermo non è che ci fosse l’umore adatto a festeggiare. In 9 giorni, i ragazzi di Inzaghi sono passati dall’entusiasmo del lottare da imbattuti nelle posizioni di vertice, inseguendo l’obiettivo Serie A, a raccogliere 1 punto in 3 gare (il pari contro il Modena), conoscendo il sapore amaro della prima sconfitta (1-0 contro il Catanzaro) e della seconda in back to back (0-3 contro il Monza).
Con indosso il kit celebrativo per i 125 anni, serviva una vittoria per risollevare il morale, soprattutto per non perdere terreno dalle squadre davanti. E poi Pippo Inzaghi ci teneva a fare bella figura davanti alle leggende rosanero, affrontate spesso in carriera, e chissà che magari un giorno potrà essere considerato anche lui una leggenda del Palermo. A determinarlo saranno i risultati. E quello di questa sera è, senza dubbio, un piccolo passo in più verso quella direzione.
Contro il Pescara arriva un rotondo 5-0 che è la classica ciliegina sulla torta (di compleanno in questo caso) con annesso champagne e fuochi d’artificio. In grande spolvero un fedelissimo di Inzaghi, Niccolò Pierozzi, già allenato alla Reggina: l’esterno ha siglato 2 gol e fornito un assist per la rete di Segre. Brunori e Diakite hanno arrotondato il punteggio.
Festa sugli spalti e anche in campo. A Palermo torna il sereno e anche il sorriso. I siciliani salgono a quota 19 punti a -1 da Cesena e Monza e -2 dalla coppia di testa Frosinone-Modena, tutte con una gara ancora da disputare, tranne i ciociari.
Risultati 11ª Giornata Serie B
Sabato 1 novembre
Ore 12:30
Avellino-Reggiana 4-3
Ore 15:00
Carrarese-Frosinone 0-2
Padova-Sudtirol 1-1
Ore 17:15
Entella-Empoli 1-0
Ore 19:30
Palermo-Pescara 5-0
Domenica 2 novembre
Ore 15:00
Bari-Cesena
Catanzaro-Venezia
Modena-Juve Stabia
Ore 17:15
Monza-Spezia
Ore 19:30
Sampdoria-Mantova
Classifica Serie B
- Frosinone 21
- Modena 21
- Monza 20
- Cesena 20
- Palermo 19
- Venezia 16
- Avellino 16
- Reggiana 15
- Carrarese 14
- Juve Stabia 14
- Padova 14
- Entella 13
- Catanzaro 12
- Sudtirol 11
- Empoli 11
- Bari 9
- Pescara 8
- Spezia 7
- Sampdoria 7
- Mantova 5
Programma 12ª Giornata Serie B
Venerdì 7 novembre
Ore 20:30
Spezia-Bari
Sabato 8 novembre
Ore 15:00
Empoli-Catanzaro
Frosinone-Modena
Mantova-Padova
Reggiana-Entella
Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15
Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30
Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00
Cesena-Avellino
Ore 17:15
Pescara-Monza