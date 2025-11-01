Palermo, che regalo! È festa del gol per i 125 anni: 5-0 al Pescara, riprende la corsa di Inzaghi | CLASSIFICA

Una vittoria scaccia crisi. Il Palermo si fa un regalo di compleanno bellissimo per i suoi 125 anni e lo fa davanti agli oltre 27.000 che hanno affollato il “Renzo Barbera” nella notte rosanero. Una serata emozionante quella vissuta allo stadio per quella che è stata una vera e propria festa con tanto di dj set, spettacolo e la sfilata delle leggende rosanero del passato (VIDEO). Un antipasto tra modernità e amarcord che ha emozionato i tifosi rosanero e ha fatto da apripista a una partita importante.

Negli ultimi tempi, infatti, in casa Palermo non è che ci fosse l’umore adatto a festeggiare. In 9 giorni, i ragazzi di Inzaghi sono passati dall’entusiasmo del lottare da imbattuti nelle posizioni di vertice, inseguendo l’obiettivo Serie A, a raccogliere 1 punto in 3 gare (il pari contro il Modena), conoscendo il sapore amaro della prima sconfitta (1-0 contro il Catanzaro) e della seconda in back to back (0-3 contro il Monza).

Con indosso il kit celebrativo per i 125 anni, serviva una vittoria per risollevare il morale, soprattutto per non perdere terreno dalle squadre davanti. E poi Pippo Inzaghi ci teneva a fare bella figura davanti alle leggende rosanero, affrontate spesso in carriera, e chissà che magari un giorno potrà essere considerato anche lui una leggenda del Palermo. A determinarlo saranno i risultati. E quello di questa sera è, senza dubbio, un piccolo passo in più verso quella direzione.

Contro il Pescara arriva un rotondo 5-0 che è la classica ciliegina sulla torta (di compleanno in questo caso) con annesso champagne e fuochi d’artificio. In grande spolvero un fedelissimo di Inzaghi, Niccolò Pierozzi, già allenato alla Reggina: l’esterno ha siglato 2 gol e fornito un assist per la rete di Segre. Brunori e Diakite hanno arrotondato il punteggio.

Festa sugli spalti e anche in campo. A Palermo torna il sereno e anche il sorriso. I siciliani salgono a quota 19 punti a -1 da Cesena e Monza e -2 dalla coppia di testa Frosinone-Modena, tutte con una gara ancora da disputare, tranne i ciociari.

Risultati 11ª Giornata Serie B

Sabato 1 novembre

Ore 12:30

Avellino-Reggiana 4-3

Ore 15:00

Carrarese-Frosinone 0-2

Padova-Sudtirol 1-1

Ore 17:15

Entella-Empoli 1-0

Ore 19:30

Palermo-Pescara 5-0

Domenica 2 novembre

Ore 15:00

Bari-Cesena

Catanzaro-Venezia

Modena-Juve Stabia

Ore 17:15

Monza-Spezia

Ore 19:30

Sampdoria-Mantova

Classifica Serie B

Frosinone 21 Modena 21 Monza 20 Cesena 20 Palermo 19 Venezia 16 Avellino 16 Reggiana 15 Carrarese 14 Juve Stabia 14 Padova 14 Entella 13 Catanzaro 12 Sudtirol 11 Empoli 11 Bari 9 Pescara 8 Spezia 7 Sampdoria 7 Mantova 5

Programma 12ª Giornata Serie B

Venerdì 7 novembre

Ore 20:30

Spezia-Bari

Sabato 8 novembre

Ore 15:00

Empoli-Catanzaro

Frosinone-Modena

Mantova-Padova

Reggiana-Entella

Sudtirol-Carrarese

Ore 17:15

Juve Stabia-Palermo

Ore 19:30

Venezia-Sampdoria

Domenica 9 novembre

Ore 15:00

Cesena-Avellino

Ore 17:15

Pescara-Monza