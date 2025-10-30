Palermo, svelata la maglia speciale per il 125° compleanno: il “Fourth Kit” è un bellissimo richiamo alla storia

“PUMA e Palermo FC sono orgogliosi di presentare oggi il nuovo Fourth Kit che celebra il 125° anniversario della fondazione del Club. Per onorare questo traguardo straordinario, il Club ha ideato anche una serie di iniziative speciali dedicate ai tifosi in tutta la città, per condividere un momento unico e profondamente legato all’identità rosanero. Nel cuore di queste celebrazioni PUMA e il Palermo svelano ufficialmente il nuovo Fourth Kit 2025/26 – “125° Anniversary Edition”, che rende omaggio alla storia, ai colori e ai valori che da oltre un secolo rappresentano il simbolo di appartenenza di una città intera”. Così in una nota il Palermo annuncia la presentazione del Fourth Kit, la nuova divisa creata per celebrare il 125° compleanno del club.

“Il nuovo kit è stato progettato per celebrare i 125 anni di storia del Club traendo ispirazione dai colori storici del Palermo e onorare la sua ricca legacy e tradizione sportiva. Il riferimento è ad alcune iconiche seconde maglie bianche che storicamente hanno accompagnato le prime maglie rosa del Palermo. Con il nero e oro che impreziosiscono tutti i dettagli e l’iconico crest dell’anniversario che riprende la forma a scudo dei primi loghi societari”.

I dettagli

“Dettagli dorati impreziosiscono il colletto e le rifiniture, richiamando il carattere celebrativo del 125° anniversario e conferendo al kit un look elegante e raffinato. Il logo del Club e il cat logo sono ricamati, offrendo un tocco retrò di alta qualità che unisce tradizione e modernità. Il colletto con la dedica ai 125 anni rende questa edizione un pezzo da collezione per ogni tifoso. Lo speciale font numerico è un omaggio allo stile Liberty, usato dal Palermo proprio sui numeri di maglia alla fine degli anni ‘40”.

“PUMA e il Palermo hanno realizzato uno speciale shooting per rendere omaggio all’eredità culturale dell’Art Nouveau palermitana, ambientato nel Villino Florio, capolavoro Liberty nel cuore della città, costruito per volere della famiglia Florio dall’architetto Ernesto Basile e realizzato tra il 1899 e il 1902, esattamente gli anni in cui veniva fondato il Club. Un luogo iconico, sopravvissuto a un incendio devastante e poi restaurato per riacquisire la sua bellezza originale, oggi sito della cultura aperto alla pubblica fruizione, gestito dal Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva, in seno alla Regione Siciliana”.

Protagonisti grandi ex del passato, da Amauri e Santana a Bovo

“Protagonisti d’eccezione, alcuni volti che hanno fatto la storia rosanero, come Amauri, Mario Santana e Cesare Bovo, accanto al difensore della Primavera Pietro Avena e all’attaccante del Palermo Women Martina Scarpinato, a suggellare l’incontro tra passato e futuro. Il kit dell’anniversario è un invito a tutti i tifosi a indossare con orgoglio i colori rosa e nero e a festeggiare insieme 125 anni di storia, passione e appartenenza”.

“Il nuovo Fourth Kit “125° Anniversary Edition” del Palermo FC dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. Il nuovo Fourth Kit “125° Anniversary Edition” del Palermo FC è disponibile online al sito https://store.palermofc.com e in selezionati football retailer”.

Il kit verrà indossato in Palermo-Pescara

“In occasione di Palermo-Pescara, i calciatori scenderanno in campo con lo speciale Fourth Kit “125 Years”. Un ritorno al passato, traendo ispirazione da alcune iconiche seconde maglie bianche utilizzate nel corso dell’ultracentenaria storia. Niente cognomi sul retro della maglia, ma solo lo speciale font numerico che omaggia lo stile Liberty adottato sui numeri alla fine degli anni ’40” si legge.