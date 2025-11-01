Tanti Auguri Palermo! Leggende, musica e una ballerina dal cielo: una notte lunga 125 anni di emozioni | FOTO e VIDEO

Anche il cielo sfuma sul rosanero. È una notte magica quella che è scesa sul Renzo Barbera e che precede Palermo-Pescara. Una notte in cui si festeggiano i 125 anni di storia del Palermo, uno fra i club più antichi d’Italia. In città si è scelto di fare le cose in grande. Diverse iniziative nella “Pink Week“, con un crescendo di emozioni arrivato al suo culmine nella serata odierna. Quasi 26.000 presenti allo stadio per assistere a un prepartita modello NBA.

DJ set con Paoletta (Radio Italia), luci, il violino elettrico di Samuele Palumbo, una ballerina che danza in cielo appesa a dei palloncini rosa sulle note di “Io che amo solo te“. Uno spettacolo emozionante, arricchito dalla sfilata delle leggende sul prato verde del Barbera. Toni, Zaccardo, Sorrentino, Amauri, Brienza, Pastore, Iachini, Morganella, Munoz, Migliaccio, Belotti e tanti altri, tutti in fila a prendere gli applausi di quei tifosi che hanno fatto sognare, che li hanno visti con qualche chilo in meno e qualche capello in più, o magari che oggi li hanno potuti ammirare dal vivo per la prima volta, dopo aver sentito mille volte le storie di nonni e papà.

Tutto questo e tanto altro, per una notte in cui augurare: tanti auguri Palermo!