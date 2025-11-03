“Real Casalnuovo, Vigor, Gelbison, Igea. Stanchi di subire umiliazioni.

Che segni Zidane al Granillo, ci può pure stare, ma Cicirello… anche basta. Staccate la spina!”. Questo messaggio è di un tifoso della Reggina. Se ne leggono a migliaia, da ieri sera. Sono tutti stanchi, infuriati, delusi, ancor di più chi “predica” questo da oltre due anni. Il messaggio di cui sopra, però, è significativo. Dimostra, come scritto in altro articolo, che oggi al Granillo segnano tutti e vincono tutti. Quest’anno addirittura in quattro: Gelbison, Vigor Lamezia, Nocerina e Igea Virtus.

E segna Cicirello, nello stesso campo dove segnava Zidane, per riprendere il commento. Ma nello stesso campo in cui segnavano anche Totti, Del Piero, Pirlo, quest’ultimo persino con la maglia amaranto. E Cicirello, sia chiaro, non c’entra. Anche perché, come lui, hanno fatto centro Visconti, Piccioni, Papaserio, Staiano. Tutti nel giro di poche settimane. Gol, vittoria ed esultanza al Granillo, teatro di una Reggina defunta.