Ti piace vincere facile? Al Granillo esultano tutti: la grande festa dell’Igea Virtus dopo la vittoria sulla Reggina | VIDEO

Prendiamo in prestito una nota frase di una storica pubblicità. Amaramente. Sarcasticamente. Perché oggi quello è rimasto, alla piazza di Reggio Calabria, ancora offesa e vilipesa proprio da chi dovrebbe difenderla. Il Granillo, quel Granillo che anche in Serie A veniva considerato un fortino, oggi viene violato da chiunque ci arrivi di passaggio, come fosse una scampagnata domenicale. Gelbison, Vigor Lamezia, Nocerina, Igea Virtus. “Ti piace vincere facile? Vieni al Granillo, la Reggina ti aspetta. E ti fa vincere”. Slogan poco carino, ma chiaro.

Oggi tutti arrivano, affrontano gli amaranto e poi vincono, festeggiando sotto il settore ospiti. I primi mesi in Serie D, prima delle partite, i calciatori delle squadre avversarie si scattavano i selfie, su quel prato verde, quello calcato anche da Zidane, Del Piero, Totti e Ronaldo. Oggi, neanche ci fanno caso: arrivano, segnano e portano a casa. E’ successo anche all’Igea che, come le precedenti, poi dà spazio a una meritata festa.