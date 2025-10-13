Trump e i complimenti a Giorgia Meloni: “rischio la carriera, ma ti offendi se dico che sei bella?” | VIDEO

Giorgia Meloni fa incetta di complimenti al vertice di pace in Egitto. La donna forte della politica internazionale non soltanto viene apprezzata dai colleghi per il modo in cui guida l’Italia e per le posizioni prese in politica estera (è stata fra le prime ad appoggiare la linea di Trump ancora prima del piano di pace, poi andato a buon fine), ma anche per il suo look. Dopo i complimenti di Erdogan (VIDEO), anche Trump ha speso parole dolci per Giorgia Meloni.

In un siparietto simpatico, diventato virale sui social, si vede Trump dichiarare: “abbiamo qui una donna, una giovane donna. Fatemi dire che, negli USA, solitamente, se dici a una giovane donna che è bella, può essere la fine della tua carriera politica. Ma fatemi rischiare: non ti offendi se ti dico che sei bella, vero? Perchè lo sei. Grazie per essere qui, lo apprezzo“.