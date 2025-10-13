Erdogan a Meloni: “sei bellissima, ma devo farti smettere di…” | VIDEO

I più importanti e influenti leader del mondo sono riuniti a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per presenziare al vertice di pace a Gaza presieduto da Donald Trump. Diventato virale sui social l’incontro fra il presidente turco Erdogan e Giorgia Meloni. Nel filmato in calce all’articolo, si può vedere come il presidente turco, aiutato da un’interprete, dica a Giorgia Meloni: “sei bellissima”, complimento al quale la leader di FdI risponde con “grazie, sei così gentile”.

Erdogan poi aggiunge: “però devo farti smettere di fumare“. Una battuta che Giorgia Meloni accoglie ridendo e confermando l’intenzione, seppur sia difficile, come ammette anche Macron che se la ride assistendo al siparietto.