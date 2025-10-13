A Gaza c’è la pace e Hamas giustizia i palestinesi: esecuzioni pubbliche a portata di smartphone | VIDEO

A Gaza c’è la tanto agognata pace, ormai da qualche giorno. Gli ostaggi sono stati liberati nella mattinata odierna, Israele non bombarda più. Però i palestinesi continuano a morire. E questa volta Netanyahu non c’entra. Non è colpa della guerra. Nessuno manifesta più in piazza saltando la scuola, non ci sono attivisti che organizzano barche a vela. È Hamas a uccidere la sua stessa gente (per qualcuno è una novità).

Esecuzioni pubbliche, in piazza, a portata di smartphone con tanto di folla intorno che non vede l’ora di filmare l’evento. Hamas sta uccidendo i palestinesi accusati di aver collaborato con Israele e l’Idf. Chissà con quali accuse, confermate con processi inesistenti e con la giustizia dei proiettili. Nel video in calce all’articolo immagini shock e sconsigliate a un pubblico sensibile.