Tridico a Reggio: “ho girato tutta la Calabria, Occhiuto non sarà più presidente” | VIDEO

A margine del comizio di Giuseppe Conte a Piazza Duomo a Reggio Calabria, Pasquale Tridico, candidato presidente del campo progressista, ha evidenziato: “in questa campagna elettorale ho girato 120 paesi e ascoltato la disperazione di tanti cittadini che chiedono risposte chiare e nette alla politica“. “Occhiuto dal 7 ottobre non sarà più presidente, i calabresi sono stanchi dell’arroganza del centrodestra”, rimarca Tridico. “Cosa faremo per la Calabria? Riapriremo gli ospedali chiusi, faremo rientrare nella nostra regione tanti medici. Punteremo al reddito di dignità e lo collegheremo alle politiche attive e faremo 4 poli tecnologici in tutta la Regione”, spiega Tridico.

“Occhiuto spieghi perchè si è dimesso per poi ricandidarsi”

“Il video social di Occhiuto? Doveva fare quest’agenda quattro anni fa mi sembrava il libro dei desideri. Il candidato del centrodestra spieghi perché si è dimesso, i motivi personali che l’hanno portato alle dimissioni, per poi ricandidarsi. Con questo gesto ha dato soltanto uno schiaffo alla magistratura”, conclude Tridico.