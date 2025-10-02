Giuseppe Conte a Reggio Calabria: “Meloni faccia il presidente di tutti, è giusto scendere in piazza in modo pacifico” | VIDEO

Tappa a Reggio Calabria per Giuseppe Conte, dopo l’annullamento degli appuntamenti elettorali di questa mattina per partecipare alla discussione alla Camera sulla questione Flotilla. Prima del comizio di Piazza Duomo, in vista delle elezioni regionali in programma domenica e lunedì, l’ex premier ha detto: “il Premier Meloni deve fare il presidente di tutti. E’ giusto che la gente protesti per quanto succedendo a Gaza in maniera pacifica”, rimarca il leader del Movimento 5 Stelle.
“Chi oggi protesta lo fa perchè è indignato da un governo che non ha detto nulla contro il genocidio in atto. Il Premier si deve assumere le proprie responsabilità. Questo esecutivo disonora l’Italia”, conclude Conte.