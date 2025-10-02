Conte a Reggio Calabria: “Occhiuto ha fatto una furbata, confidiamo di spuntarla. E sull’inchiesta…” | FOTO e VIDEO

Comizio di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a Piazza Duomo, a Reggio Calabria, per sostenere Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della regione Calabria. Rispetto al programma originario della kermesse era presente solo l’ex premier, con gli altri leader del campo progressista rimasti a Roma per seguire gli eventi sulla questione Flotilla. Conte ha evidenziato: “Occhiuto, con una furbata contro la democrazia, sta chiedendo un plebiscito perché è andato in difficoltà rispetto all’inchiesta in corso. Il presidente uscente ha giocato d’anticipo ed ha, quindi, un vantaggio. Noi stiamo facendo una rincorsa, è inutile girarci intorno. Confidiamo, ovviamente, sino all’ultimo di spuntarla”, spiega Conte.

L’inchiesta su Occhiuto

“L’inchiesta riguarda Occhiuto terminerà a dicembre quindi sapremo se ci sarà un rinvio a giudizio e conosceremo quali sono gli elementi concreti che gli sono stati contestati. Tra l’altro non è molto corretto per un amministratore pubblico non dichiarare in modo trasparente le contestazioni che gli sono state fatte”, sottolinea Conte.

“Tridico competente”

“Pasquale Tridico è una persona competente, seria. In poco tempo è stata messa su una coalizione vasta con un programma concreto. Tante misure importanti come i quattro poli tecnologici per cercare le condizioni per un qualcosa di concreto per i cittadini”, puntualizza Conte.