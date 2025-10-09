“The Peace President”: la FOTO che celebra Trump dopo l’accordo di pace a Gaza

Nella tarda notte italiana Israele e Hamas hanno firmato l’accordo di pace proposto da Donald Trump, dando il via alla prima e delicata fase del Piano di Pace in Medio Oriente. Una grande notizia per tutto il mondo che, oggi, celebra gli sforzi dei mediatori e di tutte le parti in causa che hanno portato a un risultato storico. Ovviamente, il grande merito è di Donald Trump che è sceso in campo personalmente trattando con entrambe le parti e presentando l’unica, possibile, via per la pace, accettata da Israele e da Hamas.

La Casa Bianca ha pubblicato una grafica social, diventata virale in poche ore, nella quale Trump viene descritto come “The Peace President“, il “Presidente della Pace“. Con il cessate il fuoco fra Israele e Hamas/Palestina, sono 8 le guerre che Trump afferma di aver fermato (fra cessate il fuoco definitivi e tregue, ndr):