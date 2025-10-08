Annuncio storico di Trump: firmata la pace a Gaza! Dalla consegna degli ostaggi al ritiro dell’Idf: che succede ora

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura. È una giornata storica”. Con questo post pubblicato su Truth, Donald Trump ha annunciato la firma dell’accordo di Pace a Gaza. Dopo l’ok di Israele, arrivato contestualmente alla presentazione del piano nei giorni scorsi, è arrivato anche il benestare di Hamas dopo diversi giorni di trattative.

“Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Benedetti gli operatori di pace!“, ha aggiunto Trump.

Secondo le prime indiscrezioni delle TV israeliane, l’accordo sul rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra a Gaza sarà firmato giovedì alle 12, (le 11 in Italia). Israele dovrebbe lasciare tutte le città della Striscia tranne Rafah e gli ostaggi saranno liberati sabato.

La conferma dal Qatar

“È stato raggiunto un accordo su tutte le disposizioni e i meccanismi di attuazione della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, che porterà alla fine della guerra, al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e all’ingresso degli aiuti“, ha dichiarato giovedì il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari.