Gaza, il Piano di Pace di Trump è realtà! 72 ore storiche: il calendario completo di tutte le fasi e gli orari italiani

Una notte che passerà alla storia. Grazie agli sforzi di Donald Trump, Israele e Hamas hanno firmato l’accordo sulla prima fase della pace a Gaza. Netanyahu aveva accettato subito le condizioni, sono serviti, invece, diversi giorni affinchè anche l’organizzazione terroristica esprimesse il proprio parere positivo sull’accordo. Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato a “Drop Site” che, nelle ultime 48 ore, i negoziatori palestinesi hanno dovuto affrontare pressioni senza precedenti da parte dei mediatori arabi e islamici affinché facessero concessioni significative e raggiungessero rapidamente un accordo sugli aspetti del piano di Trump.

Un funzionario di Hamas ha detto ad AFP che i 20 ostaggi vivi saranno liberati in cambio di circa 2.000 prigionieri palestinesi, lo scambio deve avvenire entro 72 ore dall’inizio dell’attuazione dell’accordo, la cui firma è prevista oggi.

Il calendario dell’accordo con l’orario italiano

9 ottobre 2025