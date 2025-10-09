Gaza, il Piano di Pace di Trump è realtà! 72 ore storiche: il calendario completo di tutte le fasi e gli orari italiani

Israele e Hamas hanno firmato la prima parte dell'accordo di pace a Gaza, ora 72 ore decisive e dalla portata storica: tutte le fasi delicate dell'attuazione e gli orari italiani per seguire, passo passo, l'evolversi della vicenda

Donald Trump e Benjamin Netanyahu
Foto di Jim Lo Scalzo / Ansa

Una notte che passerà alla storia. Grazie agli sforzi di Donald Trump, Israele e Hamas hanno firmato l’accordo sulla prima fase della pace a Gaza. Netanyahu aveva accettato subito le condizioni, sono serviti, invece, diversi giorni affinchè anche l’organizzazione terroristica esprimesse il proprio parere positivo sull’accordo. Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato a “Drop Site” che, nelle ultime 48 ore, i negoziatori palestinesi hanno dovuto affrontare pressioni senza precedenti da parte dei mediatori arabi e islamici affinché facessero concessioni significative e raggiungessero rapidamente un accordo sugli aspetti del piano di Trump.

Un funzionario di Hamas ha detto ad AFP che i 20 ostaggi vivi saranno liberati in cambio di circa 2.000 prigionieri palestinesi, lo scambio deve avvenire entro 72 ore dall’inizio dell’attuazione dell’accordo, la cui firma è prevista oggi.

Il calendario dell’accordo con l’orario italiano

9 ottobre 2025

  • 11:00: Firma dell’accordo e entrata in vigore del cessate il fuoco.
  • 14:00: Conferma dell’accordo nel Gabinetto di Sicurezza di Israele.
  • 15:00: Conferma del governo israeliano.
  • Dopo la conferma del governo israeliano il ritiro dell’IDF alla linea gialla entro 24 ore (sabato).
  • Entro 72 ore dalla conferma del governo israeliano il ritorno dei 20 ostaggi vivi (domenica).
  • Lunedì 13 ottobre: inizio del recupero dei corpi degli ostaggi caduti

