Sciopero per Gaza: a Reggio Calabria “Bella Ciao” e “Palestina Libera” | FOTO e VIDEO

È iniziato, nella mattinata odierna, nelle principali piazze italiane, lo sciopero organizzato dall’USB in favore di Gaza e contro il blocco della Flotilla. Anche a Reggio Calabria i manifestanti sono scesi in strada per unirsi alla protesta dell’Unione Sindacali di Base. Protesta dalla quale si è chiamata fuori la CISL. Qualche centinaio di manifestanti, nonostante l’avvertimento di Salvini sulle conseguenze dello sciopero, si è radunato sul Corso Garibaldi per una marcia in favore di Gaza.

“Bella Ciao” e “Palestina libera” i cori intonati dai manifestanti che stanno procedendo per la principale via della città.