Sciopero per Gaza: a Reggio Calabria “Bella Ciao” e “Palestina Libera” | FOTO e VIDEO

Anche a Reggio Calabria cittadini in strada per manifestare in favore di Gaza e contro il blocco della Flotilla: sul Corso Garibaldi si canta "Bella Ciao" e "Palestina Libera"

  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero generale Manifestazione ProPal Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Sciopero Gaza Reggio Calabria
  • Sciopero Gaza Reggio Calabria
  • Sciopero Gaza Reggio Calabria
  • Sciopero Gaza Reggio Calabria
/

È iniziato, nella mattinata odierna, nelle principali piazze italiane, lo sciopero organizzato dall’USB in favore di Gaza e contro il blocco della Flotilla. Anche a Reggio Calabria i manifestanti sono scesi in strada per unirsi alla protesta dell’Unione Sindacali di Base. Protesta dalla quale si è chiamata fuori la CISL. Qualche centinaio di manifestanti, nonostante l’avvertimento di Salvini sulle conseguenze dello sciopero, si è radunato sul Corso Garibaldi per una marcia in favore di Gaza.

Bella Ciao” e “Palestina libera” i cori intonati dai manifestanti che stanno procedendo per la principale via della città.

Sciopero generale per Gaza: manifestanti sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria

Ultimi approfondimenti di Attualità