Sciopero generale per Gaza, la CISL si chiama fuori. Fumarola: “scioperare compulsivamente è svilente”

La CISL non prenderà parte allo sciopero odierno annunciato da USB in tutte le piazze italiane a favore di Gaza. Una manifestazione che, sulla falsariga di quanto accaduto il 22 settembre scorso, e dalle violenze di ieri sera, rischia di sfociare in episodi che con la pace hanno ben poco a che fare. Il Segretario della CISL, Daniela Fumarola, ha annunciato che il gruppo non prenderà parte allo sciopero generale.

“Rispettiamo le decisioni degli altri sindacati, ma l’uso compulsivo dello sciopero generale rischia di svilire questo strumento di ultima istanza nelle relazioni sociali e industriali, facendolo diventare altro, qualcosa di slegato da proposte, obiettivi concreti, e da risultati tangibili per milioni di persone che il sindacato rappresenta. Non è la strada che un sindacato pragmatico, riformista e partecipativo come la Cisl può praticare“, ha dichiarato.