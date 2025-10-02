Sciopero 3 ottobre, Salvini: “è illegittimo. Chi blocca l’Italia ne pagherà le conseguenze”

“Oggi la commissione di garanzia ha dichiarato illegittimo lo sciopero dichiarato da Cgil e dalle ultra-sinistre per domani. Pare che Landini se ne freghi e tiri dritto. Chi – è un appello che faccio a lavoratrici e lavoratori – danneggerà e bloccherà il Paese in nome di uno sciopero illegittimo, ne pagherà le conseguenze“. È quanto dichiarato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini attraverso i social, come già avevamo anticipato. “Di più – continua – siccome la legge che prevede le sanzioni per chi partecipa e organizza a scioperi illegali è del 1990 e ha sanzioni ridicole, ho portato in cdm la proposta di aggiornare al 2025 queste regole e sanzioni perché chi sbaglia paga“.

“Come la Lega propone che chi organizza cortei e manifestazioni debba lasciare una cauzione dal suo conto corrente e in caso di danni a macchine, cose o persone, chi ha organizzato paga di tasca sua – aggiunge Salvini – anche per chi organizza e partecipa a scioperi illegali che mettono in ginocchio un Paese e che rovinano la giornata a milioni di lavoratori, studenti, pendolari, ne dovrà pagare personalmente le conseguenze. Quindi faccio un appello al buonsenso, al rispetto delle regole: ognuno sventoli le bandiere che vuole ma nel rispetto del prossimo“.

“Sono lavoratori anche i poliziotti, carabinieri, ferrovieri e la stragrande maggioranza degli italiani che vuole solo lavorare e vivere in pace. Ultimo avviso, visto che ci sono altri 40 scioperi proclamati da qui alla fine dell’anno. Se domani prevarrà il buonsenso, ci comporteremo in una certa maniera; se domani prevarranno arroganza violenza e sopraffazione sapremo come reagire“, conclude Salvini