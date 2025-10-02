Sciopero 3 ottobre, le indiscrezioni dal Mit: “chi sciopera ne pagherà le conseguenze”

“Chi domani parteciperà a uno sciopero dichiarato illegittimo dalla Commissione, ne pagherà personalmente le conseguenze, come previsto dalla legge“. E’ la posizione del Mit, a quanto si apprende da fonti del Ministero secondo l’Adnkronos. “Se si precetta non si risolve il problema ma si alimenta il clima già avvelenato in modo irresponsabile“, spiegano fonti del Mit, evidenziando che la legge esistente “punisce chi partecipa a scioperi illegittimi“, sebbene si tratti di sanzioni “comunque leggere“.
Per questo si valuta, come già anticipato, di “cambiare la norma per inasprire le multe“; una scelta simile a quella proposta dal ministro Matteo Salvini di far versare una cauzione a chi organizza manifestazioni. Salvini in ogni caso “si appella al buonsenso di tutti auspicando responsabilità“, viene riferito.