Roberto Occhiuto, che trionfo! E’ il primo Presidente della storia della Regione Calabria che si conferma Governatore da uscente | DATI

Roberto Occhiuto è confermato presidente della Regione Calabria. Un successo storico, che prescinde dal dato del consenso stimato dalle prime proiezioni intorno al 60%. Di gran lunga superiore alle attese e ai sondaggi della vigilia. Ma l’elemento fondamentale di questa elezione è, appunto, storico: mai nessuno era riuscito, nella storia della Calabria, ad essere rieletto da uscente. Mai nessun Governatore era riuscito a farsi confermare per una seconda legislatura. Il consenso di Occhiuto è percepito nell’opinione pubblica sui territori per gli evidenti risultati di buon governo raggiunti sul campo, dal rilancio degli Aeroporti all’azione decisa sulla Sanità con la fine di uno storico commissariamento durato 15 anni, ma anche la lotta ai crimini ambientali con l’utilizzo delle nuove tecnologie e un’immagine rinnovata a partire da quella dello stesso Presidente, che è riuscito ad attrarre milioni di turisti.

L’esponente di Forza Italia, già capogruppo alla Camera dei Deputati degli azzurri e vicesegretario nazionale in carica, straccia la concorrenza e ritorna in Cittadella. Nulla possono fare gli avversari: sconfitta clamorosa per Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra unito autore di una pessima campagna elettorale all’insegna di gaffe geografiche anche clamorose, e di promesse stile Cetto La Qualunque che sottintendono una concezione tribale dei calabresi. Insignificante il risultato di Francesco Toscano, candidato presidente di Democrazia Sovrana e Popolare.

Biografia di Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto inizia la sua carriera politica nel 1993 dove viene eletto consigliere comunale di Cosenza con la Democrazia Cristiana. Nel 2000 aderisce a Forza Italia e si candida come consigliere alle elezioni regionali venendo eletto con 9.000 preferenze. Nel 2002, a seguito di dissidi interni, aderisce al Centro Cristiano Democratico di Pier Ferdinando Casini. Viene poi rieletto alle regionali del 2005 con circa 16.200 preferenze in Consiglio regionale per l’UDC e ne diventa vicepresidente.

Deputato dal 2008, due anni dopo si presenta con l’Udc alle elezioni provinciali di Cosenza, raccogliendo il 10,4% delle preferenze. Alle elezioni politiche del 2013 viene di nuovo candidato alla Camera dei deputati. Il 13 dicembre 2013 abbandona l’Unione di Centro e ritorna in Forza Italia. Torna in Parlamento nel 2014, in seguito alle dimissioni di Cesa, eletto europarlamentare. Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletto deputato tra le liste di Forza Italia, come capolista nella circoscrizione Calabria.

Nella XVIII legislatura riveste il ruolo di Vice Presidente Vicario del gruppo di Forza Italia. Successivamente viene promosso a capogruppo facente funzioni di Forza Italia, dopo la nomina di Mariastella Gelmini a Ministro per gli affari regionali e autonomie e nel contempo viene proposto dal partito come candidato alla Presidenza della Regione Calabria. Nel 2021 vince le elezioni regionali in Calabria e diventa Governatore, per poi rivincerle nella giornata odierna, dopo le dimissioni dello scorso 31 luglio.