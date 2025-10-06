Elezioni Regionali Calabria, Falcomatà verso un flop clamoroso: è staccatissimo da Ranuccio. Ecco i NOMI dei consiglieri eletti

Procede in modo regolare e spedito lo spoglio delle elezioni regionali in Calabria: entro la mezzanotte arriveremo ai verdetti definitivi, e se il trionfo elettorale di Roberto Occhiuto è ormai assodato e celebrato da ore, ci sono indicazioni molto interessanti sui candidati al consiglio regionale. Il caso di Reggio Calabria, con il Sindaco Falcomatà e il vice Sindaco Versace in difficoltà per uno scranno consigliare, è particolarmente emblematico mentre sul versante del centrodestra si conferma una leadership forte e indiscussa per Cannizzaro che trascina Forza Italia a percentuali incredibili. Ma vediamo i dati e iniziamo dal contesto Regionale.

Quando siamo più o meno a metà delle sezioni scrutinate, Occhiuto ha il 58,5% dei consensi mentre Tridico è fermo al 40,5%. Forza Italia è di gran lunga il primo partito della Regione con il 32% dei voti, sommando quelli della lista principale (comunque la prima, Forza Italia al 18%) e delle due liste civiche (Occhiuto Presidente al 13% e Forza Azzurri all’1%). Nel centrodestra Fratelli d’Italia ottiene l’11,6% dei voti mentre la Lega è al 9,7%. Supera la soglia di sbarramento, al momento, anche Noi Moderati che è al 4,5% e quindi entra in consiglio Regionale.

A sinistra, il Pd è al 13,5% mentre la lista civica degli amministratori locali, “Tridico Presidente”, veleggia intorno al 7%. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle con un deludente 6%. Entrano in consiglio regionale, in base all’attuale dato dei voti, anche i Democratici progressisti al 5,3%, mentre si stanno disperatamente giocando la sfida per superare la soglia di sbarramento la Casa Riformista di Sandro Principe (4,0%) e AVS, il partito più estremista della coalizione (quello di Bonelli e Fratoianni, per intenderci), che è anche il meno votato di tutta la coalizione con il 3,9% al momento.

Le preferenze nella circoscrizione Sud (provincia di Reggio Calabria) e la ripartizione dei seggi

Quello che più interessa i candidati al consiglio regionale, però, sono i voti nelle circoscrizioni elettorali. In quella meridionale, che coincide con il territorio della provincia di Reggio Calabria, le percentuali sono un po’ diverse con il voto ulteriormente sbilanciato sul centrodestra. Occhiuto, infatti, è al 66,5% mentre Tridico è fermo al 32,7%. E qui, nella terra di Cannizzaro, Forza Italia è ancora più forte al punto da superare addirittura il 35%, mentre la Lega e Fratelli d’Italia si giocano il secondo posto della coalizione entrambi intorno al 13,5% quando, al momento, abbiamo superato la metà delle sezioni scrutinate.

Nel centrosinistra il Pd è al 15,7%, poi ci sono i Democratici progressisti al 5,5% e gli altri tutti sotto il 4% (il M5S addirittura sotto il 3%!). In questa circoscrizione si eleggono 7 consiglieri regionali: 5 saranno nella maggioranza di centrodestra, due nell’opposizione di centrosinistra.

In base alle attuali percentuali appare scontato che il centrosinistra eleggerà in consiglio regionale a Reggio Calabria soltanto il più votato della lista del Pd e il più votato della lista Dp: le due liste in cui si sono impegnati, rispettivamente, il Sindaco e il Vice Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà e Carmelo Versace. Ed entrambi sono in difficoltà.

Falcomatà verso un flop clamoroso: è staccatissimo da Ranuccio

Al momento, con 306 sezioni scrutinate su 676, il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha raggiunto 4.300 preferenze staccando notevolmente il primo cittadino reggino Falcomatà fermo a 2.900 voti. La rimonta di Falcomatà, ormai, sembra impossibile: si sta avverando quanto di più clamoroso ci potesse essere, e cioè che il Sindaco di Palmi riuscisse a battere il Sindaco Metropolitano che da 12 lunghi anni guida Reggio Calabria. Terzo posto nella lista del Pd per Gianni Muraca, con 1.700 voti, un’affermazione importante che dice tanto sugli errori di Falcomatà.

Un po’ più aperta, invece, la partita tra Nino De Gaetano e Carmelo Versace nella lista Dp: il navigato esponente Dem è a 1.600 preferenze, il vice Sindaco metropolitano ottiene una buona performance e se la gioca a 1.250 preferenze. Il sorpasso è difficile ma quantomeno, a differenza di Falcomatà, Versace se la sta ancora giocando…

I nomi del centrodestra: chi saranno i 5 consiglieri regionali reggini eletti? Ecco i NOMI

Il centrodestra in provincia di Reggio Calabria eleggerà 5 consiglieri Regionali: ancora è difficile stimare la ripartizione dei seggi, ma in base ai nostri primi calcoli 2 saranno per la lista di Forza Italia e poi uno ciascuno per le liste di Occhiuto Presidente, Lega e Fratelli d’Italia. I numeri sono già molto definiti: in Forza Italia domina Salvatore Cirillo, il più giovane consigliere regionale uscente di Caulonia, sostenuto apertamente da Cannizzaro. E’ già a 7.200 voti con una proiezione vicina ai 15 mila voti, record assoluto da 20 anni alle regionali calabresi in provincia di Reggio. Al secondo posto c’è Mimmo Giannetta con 4.500 preferenze, poi Cetty Scarcella con 3.300 voti parziali.

Nella lista di Occhiuto Presidente la sfida tutta provinciale tra Pietro Crinò (4.000 voti) e Peppe Zampogna (3.350 voti). Nella Lega vola Mattiani (4.700 voti), staccatissimi tutti gli altri con Sarica al secondo posto (2.000 voti). Una candidatura, quest’ultima, molto importante per misurare il peso politico di Giuseppe Scopelliti che dopo più di dieci anni ha deciso di impegnarsi personalmente in questa partita, sostenendo la candidatura di Sarica appunto.

Infine, nella lista di Fratelli d’Italia stravince Giovanni Calabrese, già Sindaco di Locri e Assessore Regionale uscente: è a 4.600 voti, staccatissimi tutti gli altri.

Male, al momento, i consiglieri comunali reggini che dalla sinistra si sono spostati al centrodestra di recente: Nino Zimbalatti (Forza Italia) è fermo a 650 voti, Armando Neri (Lega) ne racimola 960. Ribadiamo che sulle preferenze siamo ancora a meno della metà dello scrutinio, ma anche se raddoppieranno non si tratta certo di numeri travolgenti.

Tutti i nomi dei 7 consiglieri regionali eletti in Provincia di Reggio Calabria

Insomma, certi di un posto in consiglio regionale dalla Provincia di Reggio Calabria abbiamo Cirillo e Giannetta (Forza Italia), Mattiani (Lega) e Calabrese (Fratelli d’Italia). Il quinto posto se lo stanno giocando Crinò e Zampogna (Occhiuto Presidente), con il primo in netto vantaggio.

A sinistra, invece, al momento gli eletti sarebbero Ranuccio e De Gaetano, quest’ultimo unico consigliere regionale di Reggio città tra i sette eletti di tutta la Provincia. Ma per poter avere un quadro più definito, bisogna attendere ancora un paio d’ore. Probabilmente prima di mezzanotte avremo il verdetto tanto atteso.

La situazione dei partiti a Reggio città

Non serve a nulla per la ripartizione dei seggi, ma è importante per pesare i partiti in città in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Anche a Reggio città siamo più o meno a metà dello spoglio con Occhiuto e il centrodestra che dominano con il 61% dei voti, mentre Tridico è al 37%. Forza Italia è al 29% con il 21% della lista principale, il 7% di Occhiuto Presidente e l’1% di Forza Azzurri. Ottima affermazione per la Lega che supera il 15% ed è il secondo partito della coalizione, meglio di Fratelli d’Italia che si ferma al 13,7%. A sinistra, invece, il Pd è al 18%, Dp al 7%, AVS e il Movimento 5 Stelle piombano addirittura al 3%.