Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto vola oltre il 60% negli exit poll: che batosta per Tridico! Lo spoglio in diretta

Prime proiezioni Opinio-Rai, Occhiuto al 57,5%, Tridico al 41% Secondo le prime proiezioni del consorzio Opinio Italia per Rai, il governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria, Roberto Occhiuto, è al 57,5%; l’avversario del centrosinistra Pasquale Tridico il 41%; Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare all‘1,5%.

Ronzulli: "Occhiuto ha raccolto i frutti del lavoro fatto in 4 anni" “E’ una vittoria che ci aspettavamo, che sapevamo di poter conquistare. Il presidente Occhiuto è stato una guida importante per questa regione, regione che aveva bisogno di qualcuno che avesse una visione. Questa visione, questo disegno di Calabria nuova che ce la fa è stato portato avanti in questi quattro anni e quindi oggi c’è stato, di fatto, una raccolta del consenso del lavoro fatto in questi 4 anni. Vogliamo esagerare? E’ stata una sorta di referendum sul lavoro di Occhiuto e i calabresi hanno premiato questo lavoro”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Licia Ronzulli arrivando a Gizzeria al comitato elettorale di Roberto Occhiuto.

L'affluenza definitiva nelle principali città della Calabria, boom a Reggio Alla chiusura dei seggi, alle ore 15, l’affluenza definitiva per le elezioni regionali in Calabria si è attestata al 43,14%. A Reggio l’affluenza è molto sopra le precedenti tornate elettorali. Ecco i dati delle principali città della Regione: Reggio Calabria 52,49% ( precedenti regionali 46,74% )

( ) Catanzaro 53,07% ( precedenti regionali 51,43% )

( ) Corigliano-Rossano 39,26% ( precedenti regionali 32,95% )

( ) Lamezia Terme 44,34% ( precedenti regionali 41,94% )

( ) Cosenza 53,81% ( precedenti regionali 65,26%)

( Crotone 43,34% ( precedenti regionali 37,84% )

( ) Rende 52,51% (precedenti regionali 51,14%)

Tajani: "grande successo di Occhiuto e di Forza Italia" “Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto”. A dirlo il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando all’albergo di Gizzeria dove si trova il quartier generale di Roberto Occhiuto, presidente uscente e, secondo i primi istant poll, rieletto alla Presidenza della Regione Calabria.

Secondo exit poll Opinio-Rai: Occhiuto 58,5-62,5%, Tridico 36-40% Nel secondo exit poll di Opinio per la Rai, Roberto Occhiuto si attesta su una forbice di 58,5-62,5%. Mentre Pasquale Tridico è tra il 36% e il 40%.

Entusiasmo al comitato di Roberto Occhiuto, in arrivo il ministro Tajani Grande entusiasmo al comitato di Roberto Occhiuto dopo la lettura dei primi exit-poll che assegnano al presidente uscente, e ricandidato, un vantaggio di oltre 15 punti su Pasquale Tridico. Intanto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, sta per raggiungere Gizzeria.

Calabria, Gasparri (FI): "dai primi dati è un trionfo" “Mi pare di capire dai primi Exit poll che Roberto Occhiuto, il centrodestra e Forza Italia potrebbero trionfare, mentre Conte, i grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l’ennesimo buco nell’acqua. Navigano male ormai a sinistra”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

Affluenza al 43,14%, in leggerissimo calo rispetto alle ultime elezioni L’affluenza alle elezioni regionali in Calabria è pari al 43,14%, in leggerissimo calo rispetto al 44,36% della scorsa tornata elettorale del 2021. Il maltempo di ieri sera e di questa mattina ha sicuramente condizionato il dato finale.

Exit poll Youtrend-Sky: FdI al 15-19%, Pd al 12-16%, M5s 6-10% Il governatore ricandidato Roberto Occhiuto al 57%-61%, lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico al 38%-42%, Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) tra lo 0 e il 2%. È quanto emerge dall’instant poll di Youtrend per Skytg24. Secondo lo stesso instant poll tra le liste a sostegno di Occhiuto FdI, quotata tra il 15% e il 19%, sarebbe il primo partito, seconda FI tra il 10% e il 14%, pari merito con la lista Occhiuto tra il 10% e il 14%, la Lega tra il 5% e il 7%. Tra le liste a sostegno di Tridico sarebbe primo il Pd con il 12%-16%, secondo il M5s al 6%-10%, la lista Tridico al 5%-7%, Avs tra il 3%- 5%.

Exit poll Sky Tg24: Occhiuto 57-61%, Tridico 38-42% Roberto Occhiuto al 57%-61%, Pasquale Tridico al 38-42% e Francesco Toscano 0-2% secondo gli exit poll di Sky Tg24.

Instant poll Swg-La7: Occhiuto avanti con 58-62%, Tridico 37-41% Secondo il primo instant poll realizzato da Swg per La7, il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha raccolto preferenze tra il 58% e il 62%, mentre quello di centrosinistra Pasquale Tridico tra il 37% e il 41%.