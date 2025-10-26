Risultati Serie D: l’Igea Virtus batte la Nissa ed è prima da sola, vince anche il Savoia. La classifica

Due gli scontri diretti in vetta, oggi, per la 9ª giornata del girone I di Serie D. L’Igea Virtus batte la Nissa con un avvincente 3-2 ed è ora prima da sola. L’altro scontro diretto, quello tra Savoia e Vibonese, è dei padroni di casa, che vincono per 1-0 e balzano al secondo posto, a 16 punti, insieme all’Athletic Palermo, vittorioso contro il Sambiase. A 16, sul campo, ci sarebbe anche il Messina, che azzera la penalizzazione di 14 punti grazie alla vittoria sul Castrumfavara. Torna alla vittoria la Reggina: è il primo successo esterno, molto sofferto, in casa della Sancataldese.

Risultati Serie D, 9ª giornata

Ore 14.30

Ragusa-Milazzo 0-1

Vigor Lamezia-Gelbison 0-1

Ore 15.00

ACR Messina-Castrumfavara 2-1

Athletic Palermo-Sambiase 2-0

Gela-Enna 3-1

Igea Virtus-Nissa 3-2

Sancataldese-Reggina 0-1

Savoia-Vibonese 1-0

Acireale-Paternò POSTICIPATA (si recupera il 5 novembre per lavori al terreno di gioco. Lo stadio “Aci e Galatea” ospiterà infatti le qualificazioni agli Europei Under 19 che si terranno dal 12 al 18 novembre)

Classifica Serie D

Igea Virtus 18 Savoia 16 Athletic Palermo 16 Vibonese 15 Nissa 15 Gela 13 Sambiase 13 Gelbison 13 Milazzo 12 Castrumfavara 11 Reggina 11 Vigor Lamezia 10 Sancataldese 8 Acireale 8* Enna 8 Paternò 6* Ragusa 4 ACR Messina 2 (-14)

*Una partita in meno

Prossimo turno Serie D girone I, 10ª giornata

Sabato 1 novembre

Ore 15.00

Enna-Acireale

Domenica 2 novembre

Ore 14.30

Castrumfavara-Vigor Lamezia

Gelbison-Savoia

Milazzo-Gela

Nissa-Messina

Paternò-Athletic Palermo

Reggina-Igea Virtus

Sambiase-Sancataldese

Vibonese-Ragusa