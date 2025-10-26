Risultati Serie D: l’Igea Virtus batte la Nissa ed è prima da sola, vince anche il Savoia. La classifica

Il girone I di Serie D in campo per la 9ª giornata: tutti i risultati e la nuova classifica

Igea Virtus

Due gli scontri diretti in vetta, oggi, per la 9ª giornata del girone I di Serie D. L’Igea Virtus batte la Nissa con un avvincente 3-2 ed è ora prima da sola. L’altro scontro diretto, quello tra Savoia e Vibonese, è dei padroni di casa, che vincono per 1-0 e balzano al secondo posto, a 16 punti, insieme all’Athletic Palermo, vittorioso contro il Sambiase. A 16, sul campo, ci sarebbe anche il Messina, che azzera la penalizzazione di 14 punti grazie alla vittoria sul Castrumfavara. Torna alla vittoria la Reggina: è il primo successo esterno, molto sofferto, in casa della Sancataldese.

Risultati Serie D, 9ª giornata

Ore 14.30
Ragusa-Milazzo 0-1
Vigor Lamezia-Gelbison 0-1

Ore 15.00
ACR Messina-Castrumfavara 2-1
Athletic Palermo-Sambiase 2-0
Gela-Enna 3-1
Igea Virtus-Nissa 3-2
Sancataldese-Reggina 0-1
Savoia-Vibonese 1-0

Acireale-Paternò POSTICIPATA (si recupera il 5 novembre per lavori al terreno di gioco. Lo stadio “Aci e Galatea” ospiterà infatti le qualificazioni agli Europei Under 19 che si terranno dal 12 al 18 novembre)

Classifica Serie D

  1. Igea Virtus 18
  2. Savoia 16
  3. Athletic Palermo 16
  4. Vibonese 15
  5. Nissa 15
  6. Gela 13
  7. Sambiase 13
  8. Gelbison 13
  9. Milazzo 12
  10. Castrumfavara 11
  11. Reggina 11
  12. Vigor Lamezia 10
  13. Sancataldese 8
  14. Acireale 8*
  15. Enna 8
  16. Paternò 6*
  17. Ragusa 4
  18. ACR Messina 2 (-14)

*Una partita in meno

Prossimo turno Serie D girone I, 10ª giornata

Sabato 1 novembre

Ore 15.00
Enna-Acireale

Domenica 2 novembre

Ore 14.30
Castrumfavara-Vigor Lamezia
Gelbison-Savoia
Milazzo-Gela
Nissa-Messina
Paternò-Athletic Palermo
Reggina-Igea Virtus
Sambiase-Sancataldese
Vibonese-Ragusa

