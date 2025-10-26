Risultati Serie D: l’Igea Virtus batte la Nissa ed è prima da sola, vince anche il Savoia. La classifica

Due gli scontri diretti in vetta, oggi, per la 9ª giornata del girone I di Serie D. L’Igea Virtus batte la Nissa con un avvincente 3-2 ed è ora prima da sola. L’altro scontro diretto, quello tra Savoia e Vibonese, è dei padroni di casa, che vincono per 1-0 e balzano al secondo posto, a 16 punti, insieme all’Athletic Palermo, vittorioso contro il Sambiase. A 16, sul campo, ci sarebbe anche il Messina, che azzera la penalizzazione di 14 punti grazie alla vittoria sul Castrumfavara. Torna alla vittoria la Reggina: è il primo successo esterno, molto sofferto, in casa della Sancataldese.
Risultati Serie D, 9ª giornata
Ore 14.30
Ragusa-Milazzo 0-1
Vigor Lamezia-Gelbison 0-1
Ore 15.00
ACR Messina-Castrumfavara 2-1
Athletic Palermo-Sambiase 2-0
Gela-Enna 3-1
Igea Virtus-Nissa 3-2
Sancataldese-Reggina 0-1
Savoia-Vibonese 1-0
Acireale-Paternò POSTICIPATA (si recupera il 5 novembre per lavori al terreno di gioco. Lo stadio “Aci e Galatea” ospiterà infatti le qualificazioni agli Europei Under 19 che si terranno dal 12 al 18 novembre)
Classifica Serie D
- Igea Virtus 18
- Savoia 16
- Athletic Palermo 16
- Vibonese 15
- Nissa 15
- Gela 13
- Sambiase 13
- Gelbison 13
- Milazzo 12
- Castrumfavara 11
- Reggina 11
- Vigor Lamezia 10
- Sancataldese 8
- Acireale 8*
- Enna 8
- Paternò 6*
- Ragusa 4
- ACR Messina 2 (-14)
*Una partita in meno
Prossimo turno Serie D girone I, 10ª giornata
Sabato 1 novembre
Ore 15.00
Enna-Acireale
Domenica 2 novembre
Ore 14.30
Castrumfavara-Vigor Lamezia
Gelbison-Savoia
Milazzo-Gela
Nissa-Messina
Paternò-Athletic Palermo
Reggina-Igea Virtus
Sambiase-Sancataldese
Vibonese-Ragusa