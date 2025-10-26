Tripudio ACR Messina: vittoria all’87’ nella prima davanti a Racing City! Penalizzazione azzerata: sul campo sarebbe 2°

Un pomeriggio praticamente perfetto. E’ quello vissuto dall’ACR Messina, che batte il Castrumfavara nella prima davanti a Pagniello e Davis, i nuovi proprietari ieri presentati ufficialmente a città e tifoseria. Un successo di misura, per 2-1, con la rete decisiva all’87’. Un successo che azzera la penalizzazione di 14 punti e che oggi proietterebbe la squadra, sul campo, al secondo posto in classifica, con 16 punti conquistati. Un miracolo, praticamente, considerando le condizioni di questa estate e la costruzione dell’organico in 36 ore.

La partita. E’ Roseti, l’eroe del derby dello Stretto, a mandare in vantaggio i suoi a ridosso dell’intervallo, al 42′, indirizzando la sfida in favore dei siciliani. A inizio ripresa, al 50′, il pari degli ospiti. Quando la gara sembrava indirizzarsi verso il pari, ecco il gol di Saverino, all’87’, a far esplodere il “Franco Scoglio”. Un “Franco Scoglio” che, pur mantenendo una certa cautela, ritrova un po’ di entusiasmo e comincia a prendere fiducia. E che comunque, a prescindere, oggi si gode il momento.