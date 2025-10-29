Regionali Calabria, proclamati gli eletti a Cosenza

L’Ufficio circoscrizionale di Cosenza ha ufficializzato la proclamazione dei consiglieri regionali eletti. Siederanno in consiglio regionale: Gianluca Gallo (Forza Italia); Pasqualina Straface (Forza Italia); Elisabetta Santoianni (Forza Italia); Pierluigi Caputo (Occhiuto Presidente); Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente); Angelo Brutto (Fratelli d’Italia); Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia); Ferdinando Laghi (Tridico Presidente); Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle); Rosellina Madeo (Partito Democratico); Francesco De Cicco (Democratici Progressisti); Filomena Greco (Casa Riformista); Orlandino Greco (Lega); Riccardo Rosa (Noi Moderati).
Questa mattina sono stati ufficializzati gli eletti nella circoscrizione Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, mentre ieri cerimonia a Reggio Calabria per gli eletti con il quoziente intero.