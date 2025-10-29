Calabria: proclamati i consiglieri regionali della circoscrizione centro

Il Tribunale di Catanzaro ha proclamato i consiglieri regionali eletti regionali nella circoscrizione centrale che ricomprende le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Sono stati proclamati: Filippo Mancuso (Lega), Sergio Ferrari (Forza Italia), Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente), Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia), Vito Pitaro (Noi Moderati), Marco Polimeni (Forza Italia), Ernesto Alecci (Partito Democratico), Enzo Bruno (Tridico Presidente).

Nella circoscrizione centrale i più votati sono stati Ferrari e Mancuso (oltre 12 mila preferenze per loro) per il centrodestra, mentre per il centrosinistra è stato Alecci (circa 13 mila preferenze per lui, il più votato del centrosinistra). Sempre per oggi è prevista la proclamazione degli eletti nella circoscrizione Nord, mentre nei giorni scorsi è avvenuta la proclamazione dei consiglieri eletti nella circoscrizione di Reggio Calabria con il quoziente intero.