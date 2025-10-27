Elezioni Regionali, l’attribuzione dei seggi resta incerta. Proclamati gli eletti di Reggio, ma non c’è Falcomatà | FOTO e INTERVISTE

A tre settimane dall’esito delle elezioni regionali, al Tribunale di Reggio Calabria (al Cedir), sono stati proclamati gli eletti nella circoscrizione Sud con il quoziente intero (Crinò, Cirillo, Calabrese, Mattiani e Ranuccio, mentre all’appello mancano Giannetta e forse Falcomatà). Il dato evidente è che dopo tutto questo tempo trascorso dalla data della tornata elettorale, non esiste una decisione chiara sull’attribuzione dei seggi (perchè non sono stati proclamati tutti gli eletti?) e questo significa che persistono delle interpretazioni al vaglio del Tribunale. Rimane in bilico, quindi, come abbiamo spiegato in un approfondito articolo, la posizione del sindaco Giuseppe Falcomatà, arrivato secondo nella lista Dem dietro il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio.

Nei prossimi giorni avremo sicuramente dei chiarimenti in merito e si saprà il futuro del primo cittadino della città dello Stretto. Oltretutto, per l’assegnazione dei restanti due posti di consigliere nella circoscrizione di Reggio Calabria si procederà con un calcolo che comprenderà i resti dei voti delle altre due circoscrizioni elettorali della Calabria (Nord e Centro).

La dottoressa Arena ha letto il verbale di proclamazione

La lettura del verbale di proclamazione è stata fatta dalla presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena, che dopo aver letto la formula di rito ha consegnato a ciascun neo consigliere una copia del verbale “quale attestato dell’avvenuta proclamazione”.

“Occhiuto meritava di essere rieletto”

L’assessore Giovanni Calabrese, eletto nella lista di Fratelli d’Italia, ha detto: “sono contento e soddisfatto del risultato ottenuto. Il presidente Occhiuto meritava di essere rieletto presidente della regione per i risultati ottenuti e per l’impegno profuso”.

“E’ sempre una grande emozione”

Giacomo Crinò, eletto con la lista “Occhiuto presidente”, ha detto: “sono eletto consigliere regionale per la terza volta ed è sempre una grande emozione. Sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto con il presidente Occhiuto e siamo consapevoli del grande lavoro che va ancora fatto”.

“Il mio risultato mi soddisfa”

Giuseppe Mattiani, primo degli eletti con la lista della Lega, ha evidenziato: “essere riuscito, all’interno di un altro partito, ad incrementare i voti rispetto alla volta scorsa, è un grande dato che mi rende felice. La Giunta? E’ prematuro, ancora non si è parlato”.

“Ancora c’è tanto da fare per la Calabria”

Salvatore Cirillo, primo degli eletti con la lista di Forza Italia, ha rimarcato: “finiti i festeggiamenti adesso è tempo di lavorare con grande impegno, c’è tanto da fare per la Calabria. Il mio risultato? Straordinario, ho ringraziato sindaci, amministratori ed il mio partito”.

“Subito al lavoro per dare voce ai bisogni e alle speranze dei calabresi”

Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, primo degli eletti nella lista del Pd, ha puntualizzato: “il percorso al servizio della nostra terra continua, in una nuova veste ma con lo stesso impegno di sempre. Subito al lavoro per dare voce ai bisogni e alle speranze dei calabresi. La sconfitta del centrosinistra? E’ brutta e fa male”.