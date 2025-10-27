Consiglio regionale della Calabria: definiti gli eletti, ecco chi siederà a Palazzo Campanella. I NOMI

Alla proclamazione del presidente Roberto Occhiuto, la Corte d’Appello di Catanzaro ha di fatto definito la composizione del Consiglio regionale distribuendo i seggi. Del nuovo Consiglio ovviamente faranno parte i due principali candidati alla presidenza della Regione, il riconfermato Occhiuto (Forza Italia) per il centrodestra e Pasquale Tridico (M5S) per il centrosinistra, anche se il docente universitario, molto probabilmente rimarrà al Parlamento Europeo. Nessun seggio per Francesco Toscano, candidato presidente di Democrazia Sovrana e Popolare che si è fermato all’1%.

Centrodestra

Per quanto riguarda la maggioranza di centrodestra, che avrà 20 seggi più quello del presidente Occhiuto, Forza Italia avrà 7 consiglieri regionali: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Domenico Giannetta, Salvatore Cirillo, Elisabetta Santoianni, Marco Polimeni, Sergio Ferrari. Quattro i consiglieri regionali eletti con “Occhiuto Presidente”: Pierluigi Caputo, Giacomo Crinò, Rosaria Succurro, Emanuele Ionà.

Quattro anche i consiglieri regionali eletti con Fratelli d’Italia: Luciana De Francesco, Antonio Montuoro, Giovanni Calabrese, Angelo Brutto. La Lega ha eletto come consiglieri regionali gli uscenti Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale, Giuseppe Mattiani e il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco. Due i consiglieri regionali di Noi Moderati: Vito Pitaro e Riccardo Rosa.

Centrosinistra

Per quanto riguarda il centrosinistra, che avrà 10 seggi tra cui quello di Tridico, il Partito Democratico ha eletto quattro consiglieri regionali: Ernesto Alecci, Rosellina Madeo, Giuseppe Ranuccio, Giuseppe Falcomatà (alla fine la spunta il sindaco di Reggio Calabria anche se non è detto che qualcuno possa fare ricorso). La lista “Tridico Presidente” porta in Consiglio regionale Ferdinando Laghi ed Enzo Bruno.

Il Movimento 5 Stelle elegge come unico consigliere regionale l’ex parlamentare Elisa Scutellà, mentre Democratici Progressisti elegge il cosentino Francesco De Cicco. In Consiglio regionale infine, per Casa Riformista, Filomena Greco, segretario regionale di Italia Viva. Se Tridico opterà per il seggio di europarlamentare, al suo posto entrerà Elisabetta Barbuto del M5S.