Calabria: Occhiuto proclamato Governatore, al via il secondo mandato

Parte ufficialmente l’Occhiuto bis. La Corte d’appello di Catanzaro ha proclamato eletto Roberto Occhiuto, Governatore della Calabria. L’ex deputato azzurro, candidato alla presidenza della Regione con il centrodestra, ha vinto le elezioni regionali con il 57,26%, contro il candidato del campo largo, Pasquale Tridico e Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare. Con la proclamazione, il vicesegretario nazionale di Forza Italia ha tempo 10 giorni per ufficializzare la sua squadra di governo.

Entrano nel vivo, quindi, le trattative che dovrà portare alla nomina dell’esecutivo regionale ed alla decisione su chi puntare sul presidente del consiglio regionale.