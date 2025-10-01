Reggio Calabria, Ripepi sul comizio di Falcomatà: “è stata una vera e propria recita, è stato un sindaco disastroso”

In una diretta social, Massimo Ripepi, consigliere comunale di Alternativa Popolare, ha commentato il comizio del sindaco Falcomatà a Piazza De Nava. “In questi anni il sindaco di Reggio Calabria è stato un disastro. In piazza tanta gente con un’età media di 75-80 anni ed abbiamo assistito ad una vera e propria recita”, rimarca Ripepi. “Dalle immagini è possibile notare la depressione dei consiglieri e assessori che sono con lui, alcuni, è probabile, passeranno al centrodestra”, evidenzia Ripepi.

“Falcomatà deve prendere 14-15 mila voti”

“Alle regionali Falcomatà deve prendere 14-15 mila voti in quanto mai nessuno è stato nelle sue condizioni di primo cittadino e sindaco metropolitano per 11 anni. Suo padre? E’ stato un grande sindaco, lui si è montato la testa”, sottolinea Ripepi.

Deleghe e voli Ryanair

“Sulle deleghe alla città metropolitana non si è vergognato di dire che non ha fatto nulla per averle pur essendoci Renzi premier e Oliverio presidente della regione”. “Da un punto di vista umano però lo capisco: è difficile fare il sindaco, non è per nulla semplice”, puntualizza Ripepi. “Turismo? Durante il comizio avrebbe dovuto ammettere l’importanza dell’importante dei voli Ryanair grazie al lavoro di Occhiuto e Cannizzaro ma da parte di Falcomatà c’è stato il silenzio”, conclude Ripepi.