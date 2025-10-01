Reggio Calabria, comizio di Falcomatà a Piazza De Nava: “dalla Regione scippati 315 milioni. La nostra città deve contare di più”. E poi si scaglia contro i “boia chi molla” | FOTO e VIDEO

Comizio del sindaco Giuseppe Falcomatà a Piazza De Nava, a Reggio Calabria, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Il primo cittadino è candidato capolista nella lista del Partito Democratico nella circoscrizione Sud a sostegno di Pasquale Tridico. Davanti a numerosi cittadini, Falcomatà ha detto: “concludiamo la campagna elettorale tra la gente come siamo abituati a fare. In tutti questi anni abbiamo raggiunto tanti risultati importanti come il risanamento del bilancio comunale. Ma tanto è stato fatto anche nel settore welfare, società in house, servizi e finalmente sono tornati i concorsi. Indubbiamente abbiamo commesso qualche errore come è normale che sia. Sicuramente è l’esperienza più bella della mia vita”, rimarca Falcomatà.

“La Regione ha scippato in 9 anni oltre 315 milioni di euro per la mancata attribuzione delle deleghe”

“La Regione ha scippato in 9 anni oltre 315 milioni di euro per la mancata attribuzione delle deleghe alla Città Metropolitana. Ricordiamo come qualche tempo fa qualcuno diceva che le funzioni non si danno perchè non si volevano dare le ‘perle ai porci’. Caro presidente Occhiuto, noi siamo diversi…“, puntualizza Falcomatà che aggiunge: “in tutti questi anni dove sono stati i boia chi molla per difendere la città da questo scippo?”.

“La nostra storia può vivere in consiglio regionale”

“Abbiamo l’obiettivo di compiere un nuovo stop: quello di portare la nostra esperienza, la nostra storia nel consiglio regionale della Calabria. Reggio deve contare di più rispetto a questi anni passati”, evidenzia Falcomatà.

“Legame indissolubile tra la famiglia Falcomatà e la città”

“Noi non scappiamo, amiamo la città e non l’abbiamo mai tradita. La nostra storia è una storia di coraggio, passione, militanza. Abbiamo dato la vita per questa città, mio padre ha dato la vita per Reggio. E questo legame indissolubile tra la famiglia Falcomatà e la città lo rivendichiamo per sempre”, conclude il sindaco.