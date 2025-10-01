Ponte sullo Stretto, SS106, Alta Velocità, Falcomatà: “il centrodestra ci prende in giro” | VIDEO

Giuseppe Falcomatà è scatenato nel comizio di Piazza De Nava, a Reggio Calabria, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Il primo cittadino è candidato capolista nella lista del Partito Democratico nella circoscrizione Sud a sostegno di Pasquale Tridico. Il primo cittadino prende di mira Roberto Occhiuto: “in questi anni si è fatto i propri comodi alle spalle dei calabresi, il centrodestra ci sta prendendo in giro. Il Ponte sullo Stretto? Non si farà mai ed è stato programmato con i soldi dei calabresi e siciliani”, rimarca Falcomatà.

“E mentre fanno questo furto non mettono un euro per l’Alta Velocità, la strada statale 106, il raddoppio ferroviario, la Bovalino – Bagnara, la strada di Delianuova, la Pedemontana tra Cinquefrondi e San Giorgio Morgeto e tanto altro”, conclude Falcomatà.