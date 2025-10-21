Reggina, il nuovo allenatore Torrisi sa già che sarà una sfida ardua: il suo post sui social parla chiaro

Alfio Torrisi è il nuovo allenatore della Reggina. Subentra a Trocini, esonerato ieri. Manca praticamente solo l’ufficialità del club anche se a ufficializzarlo – difatti – ci ha già pensato lo stesso tecnico, attraverso un post sui social. Il significato, tra l’altro, è abbastanza eloquente. Torrisi, infatti, sa già che sarà una sfida ardua, prima di cominciare. “I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai considerato quei pericoli ragione sufficienti per rimanere a terra” ha scritto su Facebook questa mattina, aggiungendo al testo una bandiera amaranto e un cuore.

Il neo allenatore della Reggina sa già bene a cosa andrà incontro: una classifica disastrosa, le pressioni di una piazza stanca e arrabbiata, le contestazioni a proprietà e calciatori, uno spogliatoio pronto a esplodere, un gioco che manca, un organico sopravvalutato rispetto alle intenzioni della vigilia.