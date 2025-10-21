Reggina, Alfio Torrisi è il nuovo allenatore: stasera la presentazione

Alfio Torrisi, catanese, 43 anni, è il nuovo allenatore della Reggina. Ballarino ha scelto il suo concittadino per sostituire Bruno Trocini, esonerato ieri dopo la sconfitta di domenica con la Vigor Lamezia al Granillo. Torrisi, reduce da un’esperienza a Matera un anno fa dopo la rottura con il Trapani ad inizio stagione in serie C, nei due anni precedenti aveva allenato proprio il Trapani ottenendo con la squadra di Antonini la promozione in serie C nel 2024, quando ha battuto la Reggina di Ballarino – allora Fenice Amaranto – due volte, 3-1 in Sicilia e 0-2 al Granillo.

In precedenza, Torrisi aveva allenato il Paternò. I contatti sono iniziati già domenica pomeriggio, quando Ballarino – abbandonando il Granillo già all’intervallo della partita con la Vigor Lamezia – si è diretto a Taormina dove ha tenuto un primo vertice per decidere cosa fare. Sono poi bastate poche ore, nel corso della giornata di ieri, per trovare l’accordo, mentre intanto a Reggio veniva esonerato Trocini. Il mister sta arrivando a Reggio Calabria dove verrà presentato alla stampa questa sera alle 18:30.

Domani subito in campo per l’impegno di Coppa Italia di serie D con la Nocerina, in programma allo stadio Granillo alle 20:30.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la dirigenza. Non arriva – almeno per il momento – il DS Salvatore Castorina, anche lui catanese e più volte accostato alla Reggina nelle scorse ore. L’ex Siracusa e Messina non è mai stato contattato dall’attuale dirigenza amaranto, che evidentemente intende – al momento – proseguire con lo staff composto dai vari Giuseppe Praticò e Pippo Bonanno. Anche se loro non sono DS e persino i muri sanno che negli ultimi anni, dopo l’addio con Maurizio Pellegrino, a fare nei fatti da direttore sportivo per la squadra amaranto abbandonata all’assoluto caos, è stato il Capitano Nino Barillà.