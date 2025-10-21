Reggina, ora è anche ufficiale: Alfio Torrisi nuovo allenatore. Data della presentazione cambiata per “colpa” di… StrettoWeb

L’accordo era stato raggiunto, ufficializzato poi dallo stesso tecnico. Mancava, praticamente, solo l’annuncio del club. Che è arrivato nel primo pomeriggio: Alfio Torrisi è il nuovo allenatore della Reggina, sostituisce Bruno Trocini. “AS Reggina 1914 comunica di aver conferito l’incarico di allenatore della prima squadra al Sig. Alfio Torrisi, che assume la guida tecnica del club fino al 30/06/26 con opzione di rinnovo” si legge nella nota diffusa dal club. “Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente alla stampa venerdì 24 ottobre, alle ore 16 presso la Sala ‘Nakamura’ del Centro Sportivo Sant’Agata”.

Posticipata la data della presentazione. Si sarebbe dovuta tenere questa sera alle ore 18.30, come anticipato da StrettoWeb stamani, ma il club ha cambiato giorno proprio perché StrettoWeb aveva svelato la data in anteprima, mandando su tutte le furie Ballarino. Che, evidentemente, ancora, dopo oltre due anni tra umiliazioni e fallimenti dentro e fuori dal campo, passa le giornate a preoccuparsi di queste sciocchezze. Tra l’altro, a meno che non si decida di prolungare il silenzio stampa, è possibile che il neotecnico parli domani, dopo la partita contro la Nocerina, vanificando difatti il reale valore della presentazione di venerdì.

La carriera

“Nato il 26 gennaio 1982, il tecnico siciliano si è distinto negli ultimi anni per un percorso di crescita costante e di assoluto rilievo. Dopo le prime esperienze sulle panchine di Nicolosi, Massiminia, Trecastagni e Sant’Antonio, dove ha evidenziato notevoli qualità gestionali e capacità di valorizzazione dei giovani, ha successivamente guidato il Paternò in Serie D, conducendo una stagione di alto profilo coronata da risultati significativi che gli sono valsi la chiamata del Trapani Calcio. Con la formazione granata, nella stagione d’esordio, ha ottenuto l’accesso ai playoff, vincendo la competizione, mentre nella stagione successiva ha condotto la squadra alla promozione diretta in Serie C, al termine di una brillante cavalcata sportiva” continua il club.

Curioso che oggi si parli di “brillante cavalcata sportiva”, da parte della società dello Stretto. Due anni fa però, così come l’anno scorso con il Siracusa, non si evitò di condizionare l’ambiente amaranto, con la tifoseria reggina costantemente contro il Trapani e il Presidente Antonini.

Lo staff

“Contestualmente, la AS Reggina 1914 comunica la composizione dello staff tecnico che affiancherà il Sig. Torrisi nella guida della prima squadra:

Allenatore in seconda : Salvatore Sorci

: Salvatore Sorci Preparatore atletico : Riccardo Calzone, Giuseppe Saccà, Paolo Albino e Andrea Siclari

: Riccardo Calzone, Giuseppe Saccà, Paolo Albino e Andrea Siclari Collaboratore tecnico e match analyst: Danilo Polito

Danilo Polito Preparatore dei portieri: Stefano Pergolizzi

La società rivolge al Sig. Torrisi e a tutto il suo staff i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati e di proseguire nel percorso di crescita sportiva e professionale della AS Reggina 1914″.