Ponte sullo Stretto, Ripepi: “è l’opera del secolo, come si fa ad essere contro?”

In una diretta social, il consigliere comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, torna a parlare del Ponte sullo Stretto e sulla decisione della Corte dei Conti. “Sono da sempre un convinto pontista e vi dico che anche il Pd era d’accordo all’opera, successivamente Falcomatà ha cambiato bandiera“, evidenzia il leader di Alternativa Popolare. “Sono estremamente soddisfatto che il Governo, con coraggio, ha deciso di andare avanti per portare a termine l’infrastruttura”, rimarca Ripepi.

“Stimo molte persone di sinistra ma…”

“Stimo molte persone di sinistra e comunisti in buona fede ma non sopporto i beceri comunisti e gli uomini delle caverne che vogliono solamente frenare lo sviluppo della nostra terra. Un calabrese o un siciliano come fa a non essere a favore del Ponte che porterà sviluppo ed è l’opera del secolo? Qui ci saranno migliaia di persone che verranno a vedere il Ponte sullo Stretto, le fasi della costruzione e quando sarà completato, sarà la svolta del nostro territorio”, conclude Ripepi.