Ponte Sullo Stretto, il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi a Radio Capital: “Opera fondamentale per mille motivi, vi racconto” | INTERVISTA

Ponte sullo Stretto si o no? A Radio Capital pochi minuti fa è intervenuto Peppe Caridi, Direttore della nostra testata giornalistica e fondatore del Comitato Ponte Subito, che ha parlato di come l’opera sia necessaria e più che importante per i territori di Sicilia e Calabria: “Il ponte è fondamentale per mille motivi, ovviamente è ovviamente per collegare la Sicilia con l’intero Continente, grazie anche all’alta velocità ferroviaria che non potrebbe arrivare a Messina, e nelle altre città presenti in Sicilia, che chiaramente senza un Ponte non può arrivare all’interno dell’isola.”

“Inoltre, è importante per il trasporto delle merci, per trasformare la Sicilia in Hub nel centro del Mediterraneo, ed è importante per la nostra quotidianità, e parlo dei 600 mila abitanti che vivono tra Messina e Calabria, che vivono come ci fosse un muro, per 3km di mare. Più di 20mila pendolari, tra cui studenti, lavoratori, ma anche coloro che hanno bisogno di curarsi e recarsi nelle rispettive strutture ospedaliere presenti nei rispettivi territori” ha aggiunto.

Successivamente, è stata posta una domanda riguardante le varie obiezioni legate all’opera, come i costi, e conseguentemente al fatto che all’interno dei due territori (soprattutto sul territorio siciliano) vi sia una poca efficienza dei mezzi di trasporto (ossia la mancante alta velocità ferroviaria). Un aspetto su cui il nostro Direttore ha chiarito così: “Si tratta di un cane che si morde la coda. Il ponte è stato già bocciato dal Governo Monti nel 2012 e tutti i politici di quel tempo avevano promesso delle soluzioni alternative al Ponte, ma nulla è stato fatto. Il Ponte da solo chiaramente non basta, ci sono dei lavori da realizzare da contorno, come la linea ad alta velocità in Sicilia, cui opera è già in corso, per garantire una massima efficienza nei trasporti che, insieme al Ponte, renderanno la Sicilia più accessibile e moderna.”

“Chi è favorevole al Ponte lo è a tutte le opere, anche perchè come stiamo vedendo prima di realizzarlo c’è un iter burocratico lungo e una tempistica lunga, quindi si avrà tutto il tempo per concludere i lavori sulla linea ad alta velocità. Gli abitanti di Sicilia e Calabria sono costretti per superare questi 3km di mare a farsi 45min sui traghetti, che di veloce non hanno nulla. Si tratta dei 3km più lunghi d’Italia, per quanto ci vuole a percorrerli” ha sottolineato

Infine, sullo scettiscismo politico e sociale legato alle costruzioni di tali opere, il nostro Direttore ha concluso così: “Purtroppo c’è ne molto ed è davvero triste e strano, perchè parliamo di un collegamento infrastrutturale, dovrebbe essere un’infrastruttura apprezzata da tutti e voluta da tutti. Non c’è una differenza tra il Ponte e le ferrovie d’Italia o della Calabria. Purtroppo in Italia quando si realizzano grandi opere, come fu per il Mose a Venezia, per molti c’è il timore che strutture simili possano creare dei danni all’ambiente o non essere realizzati in modo corretto. Per questo è utile avere un confronto e capirne la grande utilità”