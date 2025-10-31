Maltempo in Calabria, paura a Catanzaro: mezzo dei Vigili del Fuoco si ribalta durante le operazioni di soccorso | VIDEO

Un mezzo dei Vigili del Fuoco si è ribaltato lungo il tratto di strada compreso tra Cropani e Steccato di Cutro, per l'esondazione del Torrente Umbro

Mezzo dei vigili del fuoco si ribalta per esondazione torrente umbro catanzaro

Ancora una volta il maltempo sta mettendo in ginocchio la provincia di Catanzaro. Da ore, infatti, piogge intense e persistenti stanno interessando in particolare la fascia costiera, provocando numerosi disagi e allagamenti. Le precipitazioni hanno causato l’esondazione del torrente Umbro, nel territorio di Cropani, dove l’acqua ha invaso campi e strade, rendendo difficoltosi gli spostamenti e le operazioni di soccorso.

Proprio durante gli interventi di assistenza e messa in sicurezza, un mezzo dei Vigili del Fuoco si è ribaltato lungo il tratto di strada compreso tra Cropani e Steccato di Cutro. L’incidente, come documentano anche alcune immagini diffuse, è avvenuto mentre i soccorritori erano impegnati a fronteggiare la situazione di emergenza.

