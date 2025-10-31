Maltempo in Calabria, paura a Catanzaro: mezzo dei Vigili del Fuoco si ribalta durante le operazioni di soccorso | VIDEO

Ancora una volta il maltempo sta mettendo in ginocchio la provincia di Catanzaro. Da ore, infatti, piogge intense e persistenti stanno interessando in particolare la fascia costiera, provocando numerosi disagi e allagamenti. Le precipitazioni hanno causato l’esondazione del torrente Umbro, nel territorio di Cropani, dove l’acqua ha invaso campi e strade, rendendo difficoltosi gli spostamenti e le operazioni di soccorso.

Proprio durante gli interventi di assistenza e messa in sicurezza, un mezzo dei Vigili del Fuoco si è ribaltato lungo il tratto di strada compreso tra Cropani e Steccato di Cutro. L’incidente, come documentano anche alcune immagini diffuse, è avvenuto mentre i soccorritori erano impegnati a fronteggiare la situazione di emergenza.