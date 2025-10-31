Tempesta di Halloween, Catanzarese in ginocchio per il forte maltempo: esonda il torrente Umbro e la SS106 si trasforma in un fiume di fango | VIDEO

La tempesta di Halloween sta colpendo duramente il Catanzarese, dove piogge torrenziali e venti forti stanno causando gravi disagi. La situazione più critica si registra nel tratto costiero tra Sellia Marina, Cropani e Botricello, dove il torrente Umbro è esondato invadendo la Statale 106 con acqua e fango.

Secondo le rilevazioni della stazione meteo di Cropani Marina, sono caduti oltre 150 millimetri di pioggia, un quantitativo eccezionale che ha saturato il terreno e provocato il riversamento di detriti dalle colline circostanti. Le immagini diffuse sui social mostrano strade allagate e carreggiate sommerse, con auto in difficoltà e traffico completamente paralizzato.

Carabinieri e Polizia sono intervenuti per chiudere i tratti più pericolosi della statale, deviando la circolazione e invitando i cittadini alla massima prudenza. Lunghe code si registrano su entrambi i versanti, mentre i mezzi di soccorso operano per liberare le strade e monitorare l’evoluzione della piena. Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non indispensabili, poiché le condizioni meteo restano instabili e il rischio di nuovi smottamenti o allagamenti rimane elevato.

Maltempo Calabria, allagamenti sulla SS106

Maltempo Calabria, il torrente Umbro esonda sulla SS106