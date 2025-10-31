Maltempo estremo sulla Calabria ionica: nubifragi e fiumi di fango paralizzano la costa catanzarese | FOTO

Un’intensa ondata di maltempo sta interessando la Calabria ionica, con rovesci persistenti e di forte intensità che da ore colpiscono la fascia costiera della provincia di Catanzaro. Le precipitazioni, iniziate dalla tarda mattinata, stanno causando accumuli pluviometrici significativi, in particolare nella zona sud del capoluogo e nel quartiere di Catanzaro Lido, dove sono già stati superati i 90 millimetri di pioggia in poche ore.

Il fronte perturbato, in movimento lungo lo Ionio centrale, coinvolge i comuni di Cutro, Botricello, Sellia Marina, Cropani e Catanzaro Lido, con fenomeni diffusi e in parte stazionari che continuano a insistere sulla costa.

La situazione più critica si registra a Cropani Marina, dove un temporale a carattere stazionario ha scaricato in meno di un’ora oltre 75 millimetri di pioggia, un valore che rientra tra gli eventi pluviometrici estremi. La pioggia intensa ha provocato allagamenti, smottamenti e accumuli di fango, mettendo in difficoltà la circolazione stradale e sovraccaricando il reticolo idraulico locale.

Disagi anche lungo la SS106 Ionica, tra Cropani e Steccato di Cutro, dove detriti e materiale fangoso provenienti dai rilievi sovrastanti hanno invaso la carreggiata, rendendo necessari interventi di pulizia e messa in sicurezza. Il terreno, già saturo per le piogge dei giorni precedenti, non ha retto al nuovo impulso perturbato, causando il distacco di porzioni di versante e trascinando detriti verso valle.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti, evitando di percorrere tratti stradali soggetti ad allagamento o cedimenti del terreno. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono al lavoro senza sosta per fronteggiare le emergenze e monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica nelle prossime ore.