Il presidente Occhiuto al cantiere dell’aeroporto di Reggio Calabria: “a dicembre l’inaugurazione” | VIDEO

Il presidente Roberto Occhiuto, prima del comizio a Piazza Duomo di Forza Italia, ha visitato il cantiere dell’aeroporto di Reggio Calabria, annunciando ufficialmente che l’inaugurazione avverrà nel prossimo dicembre. “Questo è il cantiere del nuovo scalo, questo è il caschetto che ho dovuto mettere perché stiamo visitando il cantiere dove qualche mese fa non c’era nulla. Fra qualche mese, anzi a dicembre, sarà inaugurato”, ha affermato Occhiuto in un video sui social.

“Reggio Calabria avrà presto un aeroporto moderno. L’ho promesso in campagna elettorale, lo confermo: a dicembre inauguriamo. Si accettano scommesse”, conclude Occhiuto.