Reggio Calabria, Occhiuto: “Cannizzaro ha capacità straordinarie”. E poi annuncia: “pronto a candidarmi nella lista alle comunali”

Roberto Occhiuto torna a Reggio Calabria dopo la vittoria alle elezioni regionali e lo fa in un comizio di Forza Italia estremamente significativo con l’annuncio di Francesco Cannizzaro di essere “disponibile a scendere in campo ed a vestire la maglia amaranto per dare alla città la migliore classe dirigente della storia”. In una Piazza Duomo gremita di cittadini e militanti, il Governatore ha detto: “ero già innamorato di Reggio, ma dopo le comunali lo sono ancora di più, grazie per l’affetto e l’amicizia che mi avete dimostrato”.

“Pronto a candidarmi nelle liste alle comunali di Reggio”

“Cannizzaro lo vedrei bene sia come sindaco di Reggio Calabria ma anche nel governo nazionale, ha dimostrato di avere grandi capacità e di portare investimenti importanti per la città”, spiega il presidente Roberto Occhiuto. “Anche la mia lista ci sarà, così come chiesto da Cannizzaro. Agli alleati, Lega e Fratelli d’Italia, voglio dire: si voterà anche in altre città, puntate su quelle, Reggio è di Forza Italia”, puntualizza Occhiuto che annuncia a sorpresa: “se Cannizzaro scende in campo anche io potrei candidarmi nelle liste per dare forza al progetto ma resterei presidente di Regione. Non faccio come quelli che non sanno dove vogliono stare, se in Calabria o in Europa”, evidenzia Occhiuto.