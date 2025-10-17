Reggio Calabria, Cannizzaro rompe gli indugi e annuncia la candidatura a sindaco: “pronto a scendere in campo”

In una piazza Duomo gremita, Francesco Cannizzaro, il deputato di Reggio Calabria e coordinatore regionale di Forza Italia, rompe gli indugi e annuncia la propria “disponibilità a scendere in campo ed a vestire la maglia amaranto per dare alla città la migliore classe dirigente della storia”. “Questa città può cambiare e può diventare la capitale del Mediterraneo grazie al Ponte sullo Stretto, l’Aeroporto ed il Campus. Non ci presenteremo come alternativa per distruggere, perché il centrosinistra è stato già sfiduciato dai cittadini. Chiedetevi perché tanti politici dell’amministrazione si sono candidati: vicesindaco, assessori, ex presidente del consiglio, tutti in fuga da Palazzo San Giorgio. Peccato per loro, non è andata bene. Devo dire che siete stati dei veri e propri Schettino. Falcomatà eletto? Attendiamo la Corte d’Appello di Catanzaro”, rimarca Cannizzaro nel tripudio dei militanti azzurri.

“Preparate gli scatoloni”

“Dico a Falcomatà e compagnia di preparare gli scatoloni, perché Forza Italia e il centrodestra stanno arrivando a Palazzo San Giorgio. Gli alleati? Scendano in campo, è il momento di essere protagonisti per il bene della città”, puntualizza Cannizzaro che di fatto chiede a Lega e Fratelli d’Italia di fare un passo indietro per creare un progetto con il coordinatore regionale di Forza Italia candidato sindaco.

La lista “Occhiuto presidente”

“Chiedo questa sera ufficialmente di poter usare il simbolo ‘Occhiuto presidente’ alle prossime comunali. Il presidente è stato sempre vicino alla nostra città facendo tantissimo”, evidenzia Cannizzaro.