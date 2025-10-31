Elezioni Regionali, proclamati gli ultimi due eletti di Reggio Calabria: Giannetta soddisfatto, Falcomatà assente | FOTO e VIDEO

Ad oltre tre settimane dall’esito delle elezioni regionali, al Tribunale di Reggio Calabria (al Cedir), sono stati proclamati gli ultimi due eletti nella circoscrizione Sud. Come avevamo già scritto in un apposito articolo, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva di fatto definito la composizione del Consiglio regionale qualche giorno fa. Ci saranno ricorsi? Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà (in un nostro approfondito articolo abbiamo spiegato di un dubbio sulla ripartizione dei seggi). Boccata d’ossigeno, quindi, per il sindaco Giuseppe Falcomatà, assente oggi, che potrà sedere sugli scranni di Palazzo Campanella come semplice consigliere regionale. Estremamente soddisfatto, Domenico Giannetta, eletto nelle file di Forza Italia dietro Salvatore Cirillo.

La dottoressa Arena ha letto il verbale di proclamazione

Il presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena, ha letto il verbale di proclamazione e dopo aver la formula di rito ha consegnato al consigliere Giannetta una copia del verbale “quale attestato dell’avvenuta proclamazione”. A Falcomatà la consegna avverrà tramite posta elettronica.

Giannetta: “giornata carica di emozioni”

Il consigliere regionale Domenico Giannetta, ha detto: “oggi è una giornata carica di emozioni. Importante essere coerenti e continuare il percorso accanto al presidente Occhiuto. Sanità? E’ un tema a me molto caro”, conclude Giannetta.