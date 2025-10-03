Elezioni Regionali Calabria, Straface: “Schlein si vendica e dà buca a Tridico nel comizio finale”

“Vendetta politica o semplice contrappasso? Dopo lo ‘sgarro’ subito lo scorso 21 settembre, quando Pasquale Tridico, nel giorno del suo 50° compleanno, preferì volare a casa sua a Bruxelles dalla famiglia lasciando Elly Schlein sola soletta a coprire appuntamenti elettorali a San Giovanni in Fiore e Cosenza, oggi il segretario del Pd ha deciso di restituire il favore“. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Alla serata di chiusura della campagna elettorale di Cetto La Qualunque, infatti, Schlein ha dato forfait, preferendo un freddo e veloce videocollegamento e lasciando l’ex presidente dell’Inps senza il suo sostegno in uno dei momenti più delicati della corsa elettorale. Che dire. Sinistra Zelig”, conclude Straface.