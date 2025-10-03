Elezioni Regionali Calabria, Schlein: “Tridico autorevole, la destra taglia la sanità”

Il segretario del Pd, Elly Schlein, intervenendo, in video collegamento, con il palco allestito a Corigliano-Rossano per la chiusura della campagna elettorale del candidato del campo progressista Pasquale Tridico, si rivolge agli elettori: “avete poche ore davanti, per fare la differenza. Sappiamo che tanta gente non crede più che il proprio voto faccia una differenza sulle proprie condizioni materiali. Questa destra sta dimostrando il contrario: calpesta i diritti, nega il salario minimo, nega la lotta al precariato e anzi rende più precario il lavoro per i giovani in Calabria”. “E’ una destra che ha dimenticato le politiche industriali ed è una destra che taglia sulla sanità, sul welfare e sulla scuola pubblica. Non lo dobbiamo accettare, possiamo fare la differenza”, rimarca Schlein.

“Le priorità per la Calabria”

Il leader Dem, nel suo intervento, ha elencato le priorità della coalizione progressista, “dal ritorno dei giovani che se ne sono andati, alla difesa della scuola pubblica come primo luogo di emancipazione sociale delle persone, ove sbloccare quell’ascensore sociale che si è rotto ed entro cui si soffoca e moltiplicare gli asili nido perché sono il luogo dove si contrasta la povertà educativa, ma dove si dà tanto lavoro di qualità, soprattutto alle donne. Quando mancano gli asili nido sono le donne calabresi soprattutto a rinunciare al lavoro. Non ce ne facciamo granché di una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne di questo Paese”.

“Tridico autorevole”

“Voglio ringraziare tutte le forze che stanno sostenendo Pasquale Tridico che è la persona più attenta e più autorevole che potessimo candidare alla guida di questa regione. Il Pd si è messo di grande impegno in questa campagna elettorale perché è convinto che tu debba essere il prossimo presidente della Regione“, conclude Schlein.