Elezioni Regionali, Conte chiude la campagna elettorale del campo progressista: “l’entusiasmo dei cittadini può riservare una brutta sorpresa ad Occhiuto”

Il campo progressista, che candida a presidente Pasquale Tridico, chiude la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali a Corigliano – Rossano con Giuseppe Conte. “Questa è una regione che, dalla sanità alle infrastrutture a una politica occupazionale seria, soffre tantissimo. Le priorità e le urgenze sono tante. Occhiuto ha giocato d’anticipo pensando di mettere in difficoltà il nostro campo, pensando di trovarci impreparati. Abbiamo trovato un ottimo candidato, una grande risorsa messa a disposizione di tutta la coalizione. Abbiamo progetti, programmi concreti. Sicuramente si tratta di una rincorsa perché Occhiuto ha deciso come e quando anticipare tutti per una posizione di vantaggio. Ma questa rincorsa sull’onda dell’entusiasmo dei cittadini potrà riservare delle brutte sorprese sui conti che ha fatto Occhiuto”, rimarca il leader del M5S.

“Occhiuto furbo”

“La decisione di Occhiuto è stata da un lato una furbizia dall’altra una spregiudicata torsione delle Istituzioni democratiche a un’ambizione personale. Perché è chiaro che quando ha fatto l’interrogatorio ha visto una malaparata e ha deciso di giocare d’anticipo e di mettere in difficoltà tutti, anche la sua stessa coalizione perché così si è imposto agli altri competitor interni. Ma noi siamo qui, affrontiamo sempre con chiarezza e trasparenza qualsiasi sfida rispetto ai cittadini e andiamo sempre a testa alta”, rimarca Conte.

“Orgoglioso del lavoro di Tridico

“Sono orgoglioso del lavoro che Pasquale Tridico ha fatto. Sono orgoglioso delle proposte che questa coalizione ha messo sul campo e confido davvero che i cittadini possono venire in tantissimi a votare per questo cambiamento”, conclude Conte.