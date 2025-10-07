Elezioni Regionali, a Reggio Calabria 48 candidati superano i mille voti: l’ELENCO completo con tutte le preferenze

Sono ben 48 i candidati al consiglio regionale della Calabria che hanno superato i mille voti di preferenza nella Circoscrizione Sud, quella della Provincia di Reggio Calabria. I votanti, su 500 mila aventi diritto al voto, sono stati 224.364 pari al 44,94% di affluenza alle urne (in lieve aumento rispetto alle precedenti regionali). Le schede bianche sono state 1.334, quelle considerate nulle ben 4.217 (ieri ne abbiamo parlato in un apposito articolo), mentre solo nove quelle contestate dai rappresentanti di lista.
Per quanto riguarda i voti validi, sono appunto 48 i candidati che hanno superato le mille preferenze. Tra i consiglieri comunali, Armando Neri (Lega) e Nino Zimbalatti (Forza Italia) sono gli unici a superare i 2.500 voti, mentre il vice Sindaco metropolitano Carmelo Versace ha raggiunto 3.500 preferenze. Tutti i voti definitivi e ufficiali:
L’elenco completo dei candidati al consiglio Regionale più votati in provincia di Reggio Calabria
1. Salvatore Cirillo (Forza Italia) 19.225 – ELETTO
2. Giuseppe Mattiani (Lega) 12.619 – ELETTO
3. Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia) 11.351 – ELETTO
4. Giuseppe Ranuccio (Pd) 10.638 – ELETTO
5. Mimmo Giannetta (Forza Italia) 10.452 – ELETTO
6. Giuseppe Falcomatà (Pd) 10.341 – ELETTO
7. Pietro Crinò (Occhiuto Pres.) 9.036 – ELETTO
8. Giuseppe Zampogna (Occhiuto Pres.) 7.579
9. Franco Sarica (Lega) 7.180
10. Daniela Iiriti (Fratelli d’Italia) 6.909
11. Cetty Scarcella (Forza Italia) 6.881
12. Stefano Princi (Fratelli d’Italia) 6.525
13. Gianni Muraca (Pd) 5.518
14. Demetrio Daniela (Lega) 5.031
15. Nino De Gaetano (Dp) 4.908
16. Eulalia Micheli (Occhiuto Pres.) 4.642
17. Serena Anghelone (Forza Italia) 4.569
18. Anna Maria Stanganelli (Lega) 4.424
19. Lucia Nucera (Pd) 4.394
20. Carmelo Versace (Dp) 3.563
21. Ramona Calafiore (Fratelli d’Italia) 3.395
22. Maria Teresa Floccari (Pd) 3.221
23. Virna Parisi (Forza Italia) 3.033
24. Francesco Praticò (Fratelli d’Italia) 2.959
25. Armando Neri (Lega) 2.874
26. Giuseppe Gelardi (Lega) 2.798
27. Nino Zimbalatti (Forza Italia) 2.749
28. Michele Tripodi (AVS) 2.597
29. Giovanna Cusumano (Fratelli d’Italia) 2.489
30. Giuggi Palmenta (Dp) 2.324
31. Marco Cascarano (Fratelli d’Italia) 2.236
32. Vincenzo Maesano (Pd) 2.176
33. Totò Parrello (Occhiuto Pres.) 2.158
34. Salvatore Fuda (AVS) 2.141
35. Chiara Luccisano (Occhiuto Pres.) 2.099
36. Caterina Maria Capponi (Lega) 2.058
37. Gaetano Rao (Noi Moderati) 2.057
38. Demetrio Delfino (AVS) 1.946
39. Riccardo Occhipinti (UDC) 1.778
40. Roy Biasi (Forza Italia) 1.747
41. Caterina Trecroci (Tridico Pres.) 1.740
42. Saverio Pazzano (Tridico Pres.) 1.691
43. Irene Calabrò (Tridico Pres.) 1.337
44. Orlando Fazzolari (Noi Moderati) 1.312
45. Fortunata Ieracitano (Occhiuto Pres.) 1.085
46. Antonio Germanò (M5S) 1.023
47. Raffaele Sainato (Occhiuto Pres.) 1.005
48. Domenico Pirrotta (Casa Riformista) 1.005