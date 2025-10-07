Elezioni Regionali, a Reggio Calabria 48 candidati superano i mille voti: l’ELENCO completo con tutte le preferenze

Sono ben 48 i candidati al consiglio regionale della Calabria che hanno superato i mille voti di preferenza nella Circoscrizione Sud, quella della Provincia di Reggio Calabria. I votanti, su 500 mila aventi diritto al voto, sono stati 224.364 pari al 44,94% di affluenza alle urne (in lieve aumento rispetto alle precedenti regionali). Le schede bianche sono state 1.334, quelle considerate nulle ben 4.217 (ieri ne abbiamo parlato in un apposito articolo), mentre solo nove quelle contestate dai rappresentanti di lista.

Per quanto riguarda i voti validi, sono appunto 48 i candidati che hanno superato le mille preferenze. Tra i consiglieri comunali, Armando Neri (Lega) e Nino Zimbalatti (Forza Italia) sono gli unici a superare i 2.500 voti, mentre il vice Sindaco metropolitano Carmelo Versace ha raggiunto 3.500 preferenze. Tutti i voti definitivi e ufficiali:

L’elenco completo dei candidati al consiglio Regionale più votati in provincia di Reggio Calabria

1. Salvatore Cirillo (Forza Italia) 19.225 – ELETTO

2. Giuseppe Mattiani (Lega) 12.619 – ELETTO

3. Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia) 11.351 – ELETTO

4. Giuseppe Ranuccio (Pd) 10.638 – ELETTO

5. Mimmo Giannetta (Forza Italia) 10.452 – ELETTO

6. Giuseppe Falcomatà (Pd) 10.341 – ELETTO

7. Pietro Crinò (Occhiuto Pres.) 9.036 – ELETTO

8. Giuseppe Zampogna (Occhiuto Pres.) 7.579

9. Franco Sarica (Lega) 7.180

10. Daniela Iiriti (Fratelli d’Italia) 6.909

11. Cetty Scarcella (Forza Italia) 6.881

12. Stefano Princi (Fratelli d’Italia) 6.525

13. Gianni Muraca (Pd) 5.518

14. Demetrio Daniela (Lega) 5.031

15. Nino De Gaetano (Dp) 4.908

16. Eulalia Micheli (Occhiuto Pres.) 4.642

17. Serena Anghelone (Forza Italia) 4.569

18. Anna Maria Stanganelli (Lega) 4.424

19. Lucia Nucera (Pd) 4.394

20. Carmelo Versace (Dp) 3.563

21. Ramona Calafiore (Fratelli d’Italia) 3.395

22. Maria Teresa Floccari (Pd) 3.221

23. Virna Parisi (Forza Italia) 3.033

24. Francesco Praticò (Fratelli d’Italia) 2.959

25. Armando Neri (Lega) 2.874

26. Giuseppe Gelardi (Lega) 2.798

27. Nino Zimbalatti (Forza Italia) 2.749

28. Michele Tripodi (AVS) 2.597

29. Giovanna Cusumano (Fratelli d’Italia) 2.489

30. Giuggi Palmenta (Dp) 2.324

31. Marco Cascarano (Fratelli d’Italia) 2.236

32. Vincenzo Maesano (Pd) 2.176

33. Totò Parrello (Occhiuto Pres.) 2.158

34. Salvatore Fuda (AVS) 2.141

35. Chiara Luccisano (Occhiuto Pres.) 2.099

36. Caterina Maria Capponi (Lega) 2.058

37. Gaetano Rao (Noi Moderati) 2.057

38. Demetrio Delfino (AVS) 1.946

39. Riccardo Occhipinti (UDC) 1.778

40. Roy Biasi (Forza Italia) 1.747

41. Caterina Trecroci (Tridico Pres.) 1.740

42. Saverio Pazzano (Tridico Pres.) 1.691

43. Irene Calabrò (Tridico Pres.) 1.337

44. Orlando Fazzolari (Noi Moderati) 1.312

45. Fortunata Ieracitano (Occhiuto Pres.) 1.085

46. Antonio Germanò (M5S) 1.023

47. Raffaele Sainato (Occhiuto Pres.) 1.005

48. Domenico Pirrotta (Casa Riformista) 1.005