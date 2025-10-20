Dramma a Gioia Tauro, è morto il bambino di 8 anni ferito nel crollo di un muro

Gioia Tauro è letteralmente sotto shock per la morte, avvenuta poco fa, del gemellino di 8 anni che nella giornata di ieri ha avuto un drammatico incidente (il crollo di un muro) mentre giocava con i suoi fratelli. Il decesso è avvenuto a Messina dove il piccolo era ricoverato in condizioni critiche. Gli altri due fratellini sono ricoverati, invece, al nosocomio di Polistena. I carabinieri stanno indagando con estrema determinazione per ricostruire la dinamica e le cause di quanto è avvenuto nella giornata di ieri.
“Una tragedia che toglie il fiato”
“È una tragedia che toglie il fiato. Abbiamo sperato e abbiamo pregato per il piccolo gravemente ferito dal crollo di un muro a Gioia Tauro, mentre giocava con i fratellini. L’intera comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria si stringe al dolore immane della famiglia e di tutta la città di Gioia Tauro”. E’ quanto afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà.