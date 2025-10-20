Gioia Tauro, crolla un muro mentre giocano tre fratellini: le drammatiche immagini | VIDEO

Sul luogo del crollo del muro, presso il Rione Fiume di Gioia Tauro, l’atmosfera è ancora carica di paura e sgomento. È qui che, nel pomeriggio di ieri, un muro ha ceduto improvvisamente, travolgendo tre fratellini – due gemelli di otto anni e il loro fratello maggiore di tredici – mentre si trovavano a casa della nonna. Chi ha assistito alla scena parla di momenti di terrore.

Le immagini, documentate nel video realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, mostrano la drammaticità dell’accaduto. Uno dei gemelli, in condizioni più serie, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, mentre gli altri due sono stati portati all’ospedale di Polistena. Fortunatamente, nessuno dei tre è in pericolo di vita. Una comunità scossa, quella di Gioia Tauro, che si stringe intorno alla famiglia dei piccoli feriti, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Crollo di un muro a Gioia Tauro, le parole del sindaco Simona Scarcella

“Oggi, con grande preoccupazione, esprimo la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale alla famiglia dei bambini coinvolti nel tragico incidente del crollo di un muro avvenuto al Rione Fiume di Gioia Tauro. Fortunatamente, i bambini sono vivi, ma sono stati trasportati in ospedale dove sono attualmente sotto osservazione. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento difficile, con la speranza che i piccoli possano presto recuperare completamente. L’Amministrazione è già in contatto con le autorità competenti e i servizi di emergenza per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per la sicurezza dei cittadini e, in particolare, dei più vulnerabili”. Sono queste le parole di Simona Scarcella, Sindaco di Gioia Tauro.

“Desidero anche esprimere un pensiero di sostegno e solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti in questo incidente. La nostra comunità è forte e unita, e farà tutto il possibile per offrire supporto in questo momento di difficoltà. Invito i cittadini di Gioia Tauro, in particolare quelli del Rione Fiume, a restare uniti, come sempre, e a collaborare per garantire la sicurezza e il benessere di tutti”.