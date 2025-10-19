Tragedia a Gioia Tauro: muro crolla su tre fratelli, uno é grave

Tre bambini, due gemelli di otto anni e un loro fratello di 13, sono rimasti feriti a causa del crollo di un muro a Gioia Tauro, nel Reggino. I tre fratellini, secondo una prima ricostruzione, stavano giocando vicino ad un muro che é improvvisamente crollato, travolgendoli.

Uno dei gemelli è stato trasferito in elisoccorso nel Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato per alcune fratture. Gli altri due bambini sono stati portati nell’ospedale di Polistena. Nessuno dei tre, comunque, è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause di quanto é accaduto.